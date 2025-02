Aimim pede Maharashtra a seguir Télangana e Andhra Govt. Circular para Ramzan

Todas as Índia Majlis-e-ttehad-ul-Muslimeen (AIMIM) na quarta-feira ao governo de Maharashtra que emite uma circular semelhante à emitida pelos governos de Telangana e Andhra Pradesh, permitindo que funcionários muçulmanos e estudantes e organizações do governo privados e privados. Deixar locais de trabalho e instituições educacionais uma hora no início do mês de Ramzan.

De acordo com a circular emitida em 11 de fevereiro pelo governo de Andhra Pradesh e outra emitida em 15 de fevereiro pelo governo de Telangana, todos os funcionários muçulmanos, incluindo professores, contrato e funcionários de subcontratação, funcionários conjuntos, corporações e empresas e funcionários do setor público e também como Alunos de escolas e universidades podem abandonar seu trabalho às 16h, antes do horário de trabalho regular durante RamzanDe 2 a 31 de março, exceto quando sua presença é necessária devido às demandas dos serviços durante o período estipulado.

Falando a jornalistas em Mumbai, o porta -voz nacional da AIMIM, Waris Pathan, disse: “Durante os últimos 25 anos, o governo de Telangana seguiu uma tradição de relaxar aos seguidores do Islã para que eles possam quebrar seu jejum em paz e a tempo em conforto. de suas casas. Quando a circular foi emitida pelos dois estados, o povo de Maharashtra veio até nós e nos perguntou se esse relaxamento também pode ser dado para os moradores de Maharashtra. Até Chandrababu Naidu e Pawan Kalyan, que fazem parte da Aliança Nacional Democrata, expressaram apoio a esse movimento.

Pathan pediu que o primeiro -ministro Devendra Fadnavis considere divulgar uma circular semelhante para os muçulmanos em Maharashtra. “O que acontecerá se, por um mês, funcionários e estudantes muçulmanos voltarem para casa às 16h? Não há impactos importantes no crescimento da economia estadual ou de seu sistema educacional. Exigimos que o primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, considere liberar uma circular semelhante no estado, pois temos uma população muçulmana considerável. Queremos esta circular em Maharashtra porque queremos que as pessoas que ajudem durante este mês podem se sentir confortáveis ​​durante este mês, pois elas precisam acordar às 4 da manhã para magia (comida antes do amanhecer) seguido por Namaz, E então trabalhe durante todo o dia sem comida e água. Depois de um longo dia de trabalho, eles precisam correr para casa através de tráfego intenso e quando chegarem em casa, Ifar (Comida pós-solo) e Namaz Os tempos terminaram.

O Congresso de Maharashtra, MLA Amin Patel, também hospedou a medida dos dois estados e disse que Ramzan É um mês sagrado para a comunidade muçulmana e essa circular se torna muito importante. “Sinto que essa iniciativa deve ser implementada em toda a Índia para todas as religiões”, disse ele.