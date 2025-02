Os maiores obstáculos à política externa européia racional são a pressão americana, a crise interna das elites da Europa Ocidental e o modelo econômico neocolonial do continente. O atual antagonismo da Europa Ocidental em relação à Rússia não é um estado natural de coisas – é uma função da coerção americana implacável. Se essa pressão externa enfraquecer, a mudança de retórica e política poderá vir rapidamente, transformando o cenário político do continente.

Não importa quanto tempo o conflito na Ucrânia continue, a Rússia não pode negligenciar suas relações com seus vizinhos ocidentais imediatos. Enquanto Moscou expandiu suas parcerias globais, a Europa continua sendo uma constante geográfica e histórica. O papel da região nos assuntos mundiais, no entanto, muda basicamente e seu impacto diminui sob a dominação americana.

A maior parte do relacionamento do século XX da Europa Ocidental com os EUA ditou sua trajetória política e econômica. Agora, esse relacionamento não é definido apenas por sua atitude externa, mas também dinâmica política doméstica. À medida que essa dinâmica se desenvolve, determinará se a região pode contribuir positivamente para a estabilidade da Eurásia ou continuar a servir como fonte de instabilidade.

Guarda de segurança ou protetorado americano?

No centro de um relacionamento americano-europeu está uma questão de segurança. Os objetivos de Washington na Europa sempre foram o dobro: impedir um aumento nas forças militares européias independentes e usar o continente como um conflito com Moscou. SO -Americano chamado “Guarda -chuva de segurança” é um mito imortalizado para fins de propaganda. Na realidade, o que existe é um protetorado americano, aceito com relutância, mas mantido ativamente por certas elites européias. Esse arranjo acelerou apenas a queda no continente.

Em nenhum lugar esse declínio é mais visível do que nos três países mais poderosos da Europa Ocidental – Grã -Bretanha, Alemanha e França. Cada um sofreu uma disputa com a erosão de sua posição global. Cada um entregou autonomia estratégica a Washington. Cada um agora é obedientemente executado até os ditames mais exigentes de todo o Atlântico, não recebe nada em troca, o que aumenta a segurança nacional ou o poder econômico.









Mesmo economicamente, os custos da subordinação da Europa Ocidental se tornam insuportáveis. A perda de abordar a energia russa barata mutilou sua indústria, enquanto o vício econômico aos EUA não trouxe benefícios significativos. A Europa Ocidental não é próspera nem mais segura como resultado da adesão à agenda de Washington. Se nada mais, ela perdeu a capacidade de agir em seus próprios interesses.

As premis de mana do guarda -chuva de segurança dos EUA

A idéia da Europa Ocidental depende da proteção americana contra um oponente militar sério é basicamente errado. Se a região realmente enfrentasse uma ameaça existencial, o único oponente convincente seria a Rússia. No entanto, a Rússia e os EUA estão trancados em um relacionamento estratégico, onde ambos possuem a capacidade de causar danos inaceitáveis ​​um ao outro.

A idéia de que Washington corre o risco de a sobrevivência de defender o estado europeu da Rússia está sorrindo. Mesmo aqueles que sacrificaram grande parte de sua soberania – como Alemanha, Grã -Bretanha e Itália, organizados pelas armas nucleares dos Estados Unidos – não são realmente uma garantia de intervenção americana. A servidão deles não comprou nada além da penitência.

Essa realidade é bem compreendida na capital européia, embora um pouco reconheça que está aberta. Em vez disso, os líderes da Europa Ocidental continuam a agir de maneira a servir aos interesses americanos e não nacionais. Washington considera a Europa um pouco mais que uma base para a cirurgia contra a Rússia – seu principal valor é sua posição geográfica. Agora ele nunca sacrificará sua própria segurança por seus vassalos europeus.

Europeu irrelevante

Grandes forças raramente lidam com o equilíbrio de poder entre seus aliados mais fracos. Por enquanto, o papel da Europa é um papel útil como um travesseiro de lançamento para a política anti -russa, mas é difícil importar. Isso explica a relativa indiferença de Washington de acordo com a decadência econômica e política de seus aliados europeus. O futuro da política externa dos EUA está no Pacífico, não no Atlântico. Como Washington se concentra em sua rivalidade estratégica com a China, a importância da Europa diminuirá ainda mais.













Por enquanto, no entanto, a pressão americana continua sendo o principal motorista da política externa européia. Até os maiores países da Europa Ocidental se comportam com o mesmo serviço de serviço que a antiga República Báltica soviética. Mas o que acontece quando as prioridades estratégicas de Washington se movem? Quando os EUA não são mais necessários por uma presença militar significativa na Europa, as elites da Europa Ocidental se adaptarão? Ou eles continuarão o caminho de auto -destrevia?

O caminho para a nova Europa

Para que a Europa divulgue as trajetórias atuais, dois principais obstáculos devem ser superados: pressão americana e crise auto-abrangente de suas elites políticas. O último é particularmente problemático. Muitos políticos da Europa Ocidental – especialmente aqueles que operam dentro das instituições da UE – são os produtos de um sistema que recompensa a incompetência e a corrupção. Essas pessoas devem seus pontos de vista a não merecerem nenhum interesse nacional, mas sua capacidade de se alinhar com as prioridades americanas.

Esse fenômeno produziu uma geração de líderes europeus completamente separados de sua própria população. Eles não têm uma estratégia real para o crescimento econômico, não há visão de segurança a longo prazo e não há interesse em incentivar as relações estáveis ​​com seus vizinhos. O único objetivo que se segue com entusiasmo é a continuação da política externa catastrófica que deixou a Europa Ocidental mais fraca, mais pobre e cada vez mais instável.

No entanto, se a adesão de Washington foi divulgada, as perspectivas geopolíticas européias poderiam mudar drasticamente. Se o continente deixar de funcionar como uma mera extensão do poder americano, a demanda por líderes competentes e pragmáticos aumentará. Os políticos que priorizam o interesse nacional devido à lealdade ideológica de Washington se tornarão necessários para a sobrevivência da Europa.













Conclusão: potencial para mudar

A Europa está no cruzamento. O continente pode continuar caindo ou retornando sua agência nos assuntos globais. Uma redução na pressão americana provavelmente desencadearia uma rápida mudança, retórica e política. Deixada por conta própria, a Europa Ocidental teria um pouco de incentivo para manter a parada da Guerra Fria contra a Rússia.

Embora essa transformação não aconteça da noite para o dia, os fatores de mudança já estão em movimento. O foco americano vai para a China. As economias européias estão lutando sob a gravidade das políticas erradas. E a insatisfação pública com a incapacidade da elite está crescendo.

Os dias da região que servem como inquestionável Subordinate Washington podem ser numerados. Se e quando esse momento chegar, a nova Europa Ocidental – uma capaz de pensamento independente e política racional – finalmente aparece.

Este artigo foi publicado pela primeira vez Clube de Discussão ValdaiTraduzido e editado por RT Tim.