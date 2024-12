Ainda assombrado por ‘pesadelos’, Ohio State, Will Howard pronto para uma segunda chance no Oregon na revanche do Rose Bowl

LOS ANGELES – Will Howard sentou-se com a cabeça coberta por um capacete nas mãos depois de parar na linha de 26 jardas do Oregon. O que deveria ser uma luta heróica do quarterback do estado de Ohio para estabelecer um field goal potencial para a vitória do jogo, há dois meses e meio na estrada, foi, na verdade, um desastre que persistiu.

Quando um ataque ao campo do Autzen Stadium engolfou ele e o resto dos Buckeyes, Howard teve um daqueles “O que eu acabei de fazer?” olhe na cara dele.

Na verdade, não foi isso que eu fiz. Foi o que ele não fez. Howard usou os seis segundos restantes com sua luta desesperada. Os Buckeyes deixaram o campo com um tempo limite restante no bolso e a primeira derrota da temporada, por 32-31, que definiu a temporada de cada programa até o momento.

O quarterback que não conseguiu sentar a tempo ainda não consegue deixar aquele momento passar.

“Ainda tenho pesadelos com essa jogada”, disse Howard antes da revanche das quartas de final do Rose Bowl College Football Playoff contra os Ducks. “Eu ainda repasso isso na minha cabeça. ‘O que eu poderia ter feito melhor?'”

Neste novo playoff expandido onde você vence ou vai para casa, o que importa é o que você pode fazer a seguir. É tudo uma questão de olhar para frente. Mas para Howard (e alguns de seus companheiros de time dos Buckeyes), a derrota se tornou uma espécie de exame de suas almas no futebol.

Eles ainda estão processando essa perda.

Que poderia Todos no Scarlet and Grey se saíram melhor no jogo que mudou o Big Ten e a temporada? O resultado acabou fazendo a diferença na vitória do Oregon na liga em sua primeira temporada do Big Ten. Foi também o desafio mais próximo que os Ducks tiveram da temporada invicta e do que hoje é o cabeça-de-chave número 1 do CFP.

A transição perfeita do Pac-12 para o Big Ten na primeira temporada do Oregon fez com que os Buckeyes, número 8, reconsiderassem sua situação.

“Eu sabia que teríamos outra chance contra esses caras”, disse Howard. “É difícil vencer um time duas vezes. Estamos com fome. Estou muito animado que Deus nos deu a oportunidade de fazer isso.

“Não existem muitas segundas chances na vida.”

Na realidade, tem sido uma temporada de segundas chances, talvez até terceira e quarta, para Howard e Ohio State. Os Buckeyes ainda estão disputando o campeonato nacional, apesar da segunda derrota na temporada regular, esta alucinante para Michigan.

Estar vivo nesta fase nunca teria sido assim na antiga estrutura de quatro equipas. Talvez isso faça parte da mentalidade Buckeye em Los Angeles. De certa forma, eles Não acredito que eles estão aqui.

Antes da ignorância espacial de Howard, o técnico do Oregon, Dan Lanning, já havia treinado a equipe do estado de Ohio. Apesar de bolar um esquema em que o quarterback Dillon Gabriel não foi demitido (pelo terceiro jogo consecutivo), os Buckeyes não conseguiram proteger quatro pistas diferentes.

Lanning pode ter alcançado a vitória ao trazer intencionalmente um décimo segundo homem para o campo para marcar um pênalti e reduzir o tempo para aqueles preciosos seis segundos. A NCAA mudou sua regra para resolver essa lacuna dias depois.

Mas Howard admitiu que se culpava pelas deficiências do Oregon, talvez até demais. Depois que a equipe voltou de Oregon às 6h, Howard disse que ficou sentado sozinho na instalação interna, contemplando a vida por cerca de uma hora.

“Sou muito crítico comigo mesmo. Estamos todos aqui”, disse Howard. “Não creio que alguém nos tenha vencido este ano. Sempre vencemos a nós mesmos.”

Essa é uma maneira de ver as coisas.

O cornerback do estado de Ohio, Denzel Burke, teve sua própria opinião ao responder obedientemente às perguntas dos repórteres no media day de segunda-feira. Ele teve seus próprios problemas no primeiro jogo contra os Ducks. Houve sete alvos em Burke… e sete finalizações para recebedores do Oregon para 162 jardas.

Alguém poderia pensar que isso acrescentaria alguma humildade ao jogador que proclamou antes da temporada que estava “faça ou vá embora” para os Buckeyes.

Contra o Oregon, Burke certamente falhou.

“Você definitivamente vai pensar sobre isso nos próximos dias”, disse Burke. “Houve uma sensação persistente na semana seguinte… estou com amnésia.”

Howard poderia não estar naquela posição desesperadora se a sensação do calouro Jeremiah Smith não tivesse sido chamada por interferência de passe ofensiva na penúltima jogada do jogo.

“Penso nessa ligação provavelmente todos os dias”, disse Smith.

Ohio State se contentaria com “Good Will Howard”, o quarterback que está empatado com Gabriel por ser o segundo passador mais preciso do país, ambos com 73,2%. Apenas cinco outros jogadores tiveram média de mais jardas por passe. Bad Will Howard lançou uma escolha de seis paralisante e se atrapalhou contra a Penn State. Os Buckeyes ainda venceram um grinder por 20-13.

Os Buckeyes podem ter jogado seu melhor jogo da temporada na derrota no primeiro turno no Tennessee. Contra os Vols, “Good Will Howard” acertou 24 de 29 para 311 jardas e 2 touchdowns.

“Carregue esse tipo de mentalidade raivosa”, disse o quarterback.

Existem outras segundas chances. Os seguranças do Oregon, Kobe Savage e Howard, já foram companheiros de equipe no Kansas State antes de ambos serem transferidos. Howard saiu porque viu o futuro surgimento da caloura Avery Johnson.

“Ele percebeu mais rápido do que eu que estava indo para Oregon”, disse Howard sobre Savage. “Nós descobrimos: ‘Ei, vamos brincar um com o outro’”.

Savage estava em campo quando Howard tomou sua decisão fatídica de lutar.

“Eu sabia o que estava vendo”, disse Savage. “Eu estava olhando para um cara da Cover 2, split safety. era bem aberto, mas acho que ele ficou muito ganancioso com isso.”

O coordenador ofensivo Chip Kelly, ex-técnico do Oregon, herdou Howard após ser contratado em fevereiro.

“Isso depende de mim”, disse Kelly. “Não falamos sobre ele correr. Conversamos sobre suas opções sobre onde a bola iria parar.”

Howard afirma que chegou na hora certa. Se houve uma revisão da cabine de replay, ela se perdeu como os próprios Ducks nos assaltos em campo.

“Surgiram coisas este ano para as quais não estávamos preparados, com certeza.” disse o técnico do Ohio State, Ryan Day, que também está se banhando em um pouco de redenção, a começar pelo fato de ainda ter um emprego.

Segundas chances? Devido a lesões, o Ohio State jogará sua sétima escalação diferente ao longo da linha ofensiva. O guarda ofensivo que virou tackle Donovan Jackson comparou isso a bloquear um velocista em vez de uma motoniveladora.

“Guarda e tackle são uma diferença diurna e noturna. Na guarda, você enfrenta caras que têm 330, 340”, disse Jackson. “No tackle, você enfrenta caras (defensivos) que têm 250, 240 e podem correr 4,3.”

Parte dessa reorganização foi percorrer a mídia em uma bicicleta com a perna esquerda machucada em uma bota apoiada por uma scooter. Center Seth McLaughlin rompeu o tendão de Aquiles 10 dias antes do jogo com Michigan.

Apesar da lesão, McLaughlin ganhou o Prêmio Rimington como o melhor pivô do país. Fale sobre segundas chances. Houve protestos de torcedores sempre sensatos do Alabama sobre a rápida consistência após sua transferência do Crimson Tide na temporada passada. Na verdade, McLaughlin precisava de escolta policial para retornar à sua residência em Tuscaloosa após a derrota na semifinal do Rose Bowl para Michigan.

Sem ressentimentos hoje. McLaughlin foi flagrado na televisão comemorando a vitória do Tennessee fumando um charuto nos momentos finais nos bastidores. Foi um retrocesso ao Tennessee-Alabama, marcado pelos vencedores acendendo um charuto.

“Perguntei ao cara: ‘Qual é o melhor que posso conseguir por US$ 20?’”, Disse McLaughlin sobre sua compra em uma farmácia de High Street.

Ele estava quase atrasado para uma reunião de equipe por causa disso.

O fato de o jogo ser uma revanche dá ao Ohio State outra chance de se sair bem. Desde 2004, houve apenas três revanches pós-temporada em jogos importantes.

Vencer em Oregon e Ohio State provavelmente vencerá o Big Ten em vez dos Ducks. Ganhe em Oregon e os Buckeyes serão eliminados na primeira rodada. A vitória em Oregon e Ohio State ainda não está em questão.

“Acho que ninguém imaginou que perderíamos”, disse JT Tuimoloau, lateral defensivo do estado de Ohio. “Não fiz isso, com certeza. Depois disso, bateu fundo. Faltava muita bola para jogar. Você pode deixar doer um pouco. Se deixar durar muito… Lá se vai a temporada inteira. “

A equipe que não conseguiu se recuperar de uma amarga derrota de um ponto em outubro é agora favorita por dois pontos no dia de Ano Novo, quando é importante.

“As coisas acontecem durante a temporada”, supôs o linebacker Jack Sawyer. “Agora estamos aqui nos playoffs.”