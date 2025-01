Ainda existem 5 pontos de fumaça no Glodok Plaza

Jacarta, VIVA– O Serviço de Bombeiros e Resgate DKI Jakarta está se concentrando na eliminação dos cinco pontos de fumaça que ainda existem em Glodok Plaza, Tamansari, oeste de Jacarta.

Leia também: Vítimas desaparecidas devido ao incêndio no Glodok Plaza aumentam para 11 pessoas, aqui está a lista

“Enquanto isso, se não houver pontos de incêndio, só resta a fumaça. Só temos que terminar, deixar tudo pronto, para termos certeza de que estamos a salvo do perigo de incêndio. São cinco pontos ( fumaça) para que possamos trabalhar”, disse o Chefe da Seção Operacional do Subdepartamento Gulkarmat de Jacarta Ocidental, Syarifuddin, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

 Os residentes estão começando a ter permissão para entrar na área segura do Glodok Plaza. Alguns deles chegaram a registrar esse processo de apagão e resfriamento, demonstrando o grande interesse do público neste evento.

Leia também: O incêndio no edifício Glodok Plaza espalhou-se pelos 6º, 8º e 9º andares

Os cinco pontos de fumaça ficavam no oitavo andar. Ele espera que esse processo possa ser concluído hoje. Ele disse que 210 bombeiros de cinco áreas de Jacarta foram enviados para concluir o processo.

“Hoje pode ser finalizado, vamos terminar tudo, vamos pentear tudo, espero que fique pronto. Por isso o problema é que primeiro temos que localizar a pilha, temos que separá-la, porque se o ponto de incêndio estiver coberto por zinco ou entulho, será muito difícil extingui-lo”, disse ele.

Leia também: Incêndio no Glodok Plaza, 9 pessoas presas foram evacuadas com sucesso

Sabe-se que a origem do incêndio veio da discoteca do sétimo andar e se espalhou para o sexto, oitavo e nono andares. “Ele se espalhou, se espalhou. Isso é o que afetou, o sétimo, o oitavo e o nono andares. Ele se espalhou para o sexto andar”, disse o chefe interino do Serviço Gulkarmat de Jacarta, Satriadi Gunawan, aos repórteres. , na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

 Incêndio na Praça Glodok

Satriadi explicou que o seu partido estava a tentar bloquear o edifício para que o fogo não se propagasse aos pisos inferiores. “Estamos tentando bloqueá-lo e não deixá-lo continuar”, disse ele.

Para extinguir o incêndio, seu partido destacou 230 funcionários e 45 unidades de combate a incêndios.