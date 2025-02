Ainda existem autoridades estaduais que usam gás melão, observador político: sem empatia

Yakarta, vivo – Ultimamente, o público enfrenta uma escassez de 3 kg de gás ou comumente chamado de gás de melão.

A escassez de gás se deve a ações limitadas em nível de varejo, causado por uma nova política do governo que exige a compra de 3 kg de gás diretamente na base oficial. Como resultado desses regulamentos, muitas pessoas têm dificuldade em obter gás subsidiado.

No meio dos 3 kg de escassez de gás, a raiva do público se destacou quando encontrou uma carga que mostra a quantidade de gás verde na residência do mensageiro especial do presidente, Raffi Ahmad e Nagita Slavina.

O observador político, Ahmad Fadhli, disse que Raffi Ahmad não deve acumular muito gás em sua residência. Supostamente, ele disse, Raffi tinha solidariedade de não usar o gás de melão, o que era raro no mercado.

“Obviamente, não há empatia. É rico de tal maneira, como você ainda deseja usar algo que é a necessidade dos pobres? Coisas assim que fazem subsídios a gás de 3 kilogramas para os pobres não estão no objetivo. Triste. “Disse Fadhli no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

Segundo Fadhli, embora o incidente pudesse ter ocorrido há alguns anos, mas isso mostra que Raffi não se preocupa com os pobres. Porque, ele continuou, claramente o gás de subsídio a 3 quilograma ou melão foi destinado aos pobres.

“Não é difícil para Raffi comprar gás não subsidiado, porque a diferença de preço não é significativa. Infelizmente, Raffi não tem empatia”, disse Fadhli.

Além disso, o presidente Prabowo Subianto também confia em Raffi como mensageiro especial do presidente no desenvolvimento de trabalhadores mais jovens de geração e artes. Supostamente, ele disse, Raffi foi capaz de dar um exemplo à comunidade, a geração mais jovem e outros funcionários públicos sobre o uso de gás de melão subsidiado para os grupos comunitários corretos.

“As posições públicas que agora estão ligadas a Raffi chegam cada vez mais à comunidade em geral e outros funcionários públicos”, disse ele.

Para convencer o público, Fadhli sugeriu a Raffi para mostrar ao público o estoque de uso de gás em sua casa. Somente dessa maneira, ele continuou, a controvérsia do gás de melão que arrastava Raffi Ahmad parava.

“Se o vídeo ocorreu no passado, então, nesse momento, além de esclarecer, Raffi também mostrou a condição do gás usado em casa. No passado “, explicou.

Anteriormente, Raffi tinha um esclarecimento relacionado a uma pilha de 3 kg de gás em casa. Ele afirmou que o gás era um gás usado para seu assistente doméstico.

“Já faz muito tempo (vídeo) (que é gás) para trás da pessoa, as pessoas por trás têm outras artes. Faz 4 anos e 5 anos”, disse ele.

Quando perguntado mais, Raffi não se lembrava de ninguém para usar o gás de melão.

“Não sei quem eu tenho, mas ele tem arte há 4-5 anos, esqueci”, disse ele.

Depois de se tornar um mensageiro especial do presidente, o nome Raffi Ahmad havia se tornado um objetivo dos usuários da Internet o impacto do caso de arrogância de Patwal Raffi Ahmad contra um motorista de táxi que era viral. A atitude arrogante de Patwal não é considerada respeitosa e aprecia os interesses de outros usuários de tráfego.