Air India está ‘otimista’ em viagens de longo curso

O Grupo Air India, que completa três anos de privatização este mês, registrou o crescimento mais rápido em participação de mercado em destinos internacionais distantes, como Estados Unidos, Europa e Austrália.

A participação de passageiros da companhia aérea em rotas para a América do Norte, Europa, Reino Unido, Austrália, Extremo Oriente Asiático e África era de 16% quando o Grupo Tata assumiu as rédeas da companhia aérea do governo em janeiro de 2022. Esta proporção aumentou para 21. % da quota total de mercado, onde é o único player indiano a oferecer conectividade sem escalas desde o encerramento da Jet Airways em 2019. Air India, a companhia aérea de serviço completo do grupo, adicionou nove rotas para esses destinos tomando o O total de rotas de longa distância atendidas chega a 37.

As frequências diárias de voos nestas rotas mais do que duplicaram, de 30 para 69. “Estamos extremamente optimistas no mercado de longo curso”, disse o director comercial da companhia aérea, Nipun Aggarwal, durante uma interacção com a imprensa na semana passada.

“As companhias aéreas indianas desfrutam de apenas 21% do total de passageiros internacionais, embora haja espaço para crescer até 50%”, acrescentou.

Em comparação, a quota de passageiros do Grupo, incluindo a companhia aérea de baixo custo Air India Express, aumentou entre 4% e 30% nas rotas domésticas, enquanto as rotas internacionais de curta distância registaram um aumento modesto de 1%.

O foco da Air India nos mercados de longo curso é complementado pelos seus esforços para aumentar o tráfego nas rotas de metrô para metrô no mercado interno, onde o Grupo é o segundo maior, com uma participação de mercado de 30%. Isto proporciona-lhe um fluxo de passageiros domésticos para os seus hubs em Deli, Mumbai e Bengaluru para ocupar os seus lugares em voos internacionais, enquanto o seu braço de baixo custo, a Air India Express, se concentra no transporte de passageiros de áreas não metropolitanas para esses hubs. além de voos de curta distância. -transporte para destinos internacionais.

Estas rotas remotas também são imensamente lucrativas para as companhias aéreas devido às tarifas aéreas mais elevadas e aos assentos de cabine premium mais elevados, entre outras razões. A Air India obteve quase 50% da sua receita total nestas rotas, com 16 mil milhões de dólares do total de 34 mil milhões de dólares ganhos no ano fiscal de 2024, embora os passageiros transportados para estes destinos representassem apenas 11,7% do total de 222 milhões ou 26 milhões de passageiros.

O principal executivo disse que a companhia aérea registrou um crescimento de 1,6 vezes nas receitas de passageiros, enquanto a capacidade de suas aeronaves cresceu em menor grau, 1,3 vezes nos últimos três anos.

Para reforçar ainda mais a sua estratégia de longo curso, a companhia aérea irá simultaneamente evitar fugas para centros estrangeiros como Dubai, Doha e Singapura, garantindo que os viajantes indianos aproveitem as viagens nos seus voos.

A companhia aérea vê aqui uma grande oportunidade, já que 80% do tráfego internacional faz uma única escala e apenas 20% viaja em voo direto, sendo que do primeiro, apenas 15% das viagens são feitas através de um grande aeroporto indiano e o restante. 65% preferem um ponto de conexão internacional.

Para atrair passageiros em trânsito, a Air India reduziu o tempo de conexão de seis para três horas para passageiros domésticos e espera reduzi-lo ainda mais com frequências melhoradas.

Pretende também atrair passageiros da SAARC e de países do Sudeste Asiático para os seus hubs domésticos, para lhes proporcionar conectividade com um terceiro destino internacional.

“Queremos levar o tráfego do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente e da SAARC para o subcontinente indiano e depois levá-lo para a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, vamos concentrar-nos na construção de corredores I2I (internacionais para internacionais) fortes nos nossos centros”, explicou Aggarwal.

Isto representa atualmente 10% do total de passageiros internacionais da companhia aérea e a companhia aérea pretende duplicar este número para entre 15% e 20% nos próximos dois a três anos.

As ambições de longo curso da companhia aérea são apoiadas por 11 Boeing 777 alugados, implantados em rotas importantes, incluindo Nova Iorque, São Francisco e Londres, juntamente com alguns dos seus seis novos Airbus A350. Além disso, alguns dos sete Boeing 787-9 Dreamliners do antigo Vistara agora atendem rotas como Frankfurt e Londres. Estes complementam a frota de 40 Boeing 777 e 787 de fuselagem larga legados da Air India, cuja modernização está programada para começar no segundo semestre de 2025, após a atualização de 27 aeronaves de fuselagem estreita.

A aeronave modernizada de fuselagem larga contará com um aumento de 50% nos assentos da classe econômica premium e da classe executiva, voltada para passageiros com altos salários que buscam maior conforto pós-Covid.

A Air India também planeja introduzir cabines de primeira classe em seus futuros Airbus A350-1000, embora os prazos de entrega ainda não tenham sido confirmados. A companhia aérea receberá o primeiro Boeing 787-9 de sua enorme encomenda de 570 aeronaves no segundo semestre de 2025, já tendo adicionado 41 aeronaves desde 2023.