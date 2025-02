Air India Express inicia o voo da manhã direta entre Mangaluru e Delhi

A unidade de resgate e combate a incêndio do aeródromo (ARFF) do Aeroporto Internacional de Mangaluru apresentou uma saudação de canhões de água ao vôo inaugural da Air India Express Delhi-Mangaluru em 1º de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Acordo especial:

A Air India Express iniciou um serviço de vôo direto entre Mangaluru e Delhi. A iniciativa oferece um serviço matinal direto entre as duas cidades.

O vôo inaugural, IX 1552, começou no Aeroporto Internacional de Mangaluru (MIA) às 6h40 e desembarcou no Aeroporto Internacional de Delhi às 9h35 do dia 1º de fevereiro.

O vôo de emparelhamento, IX 2768, partiu de Delhi às 6h40 e pousou em Mangaluru às 9h35

Capitão Vineet Kumar (segundo da esquerda), que comandou o vôo inaugural da Air India Express Delhi-Mangaluru, com o co-piloto e os membros da tripulação, no Aeroporto Internacional de Mangaluru em 1º de fevereiro de 2025. Crédito na foto : Arranjo especial

O vôo de abertura de Mangaluru-Delhi tinha 167 passageiros, enquanto o vôo da capital nacional tinha 144 passageiros que estavam indo para a cidade costeira.

A unidade de resgate e luta contra incêndio do aeródromo (ARFF) do Aeroporto Internacional de Mangaluru apresentou uma saudação de canhões de água ao voo inaugural que chega, para encantar passageiros e geeks de aviação.

Os passageiros cortaram um bolo antes de embarcar no vôo inaugural da Air India Express Mangaluru-Delhi em 1º de fevereiro de 2025.

O lançamento deste novo voo ocorre imediatamente após a Air India Express, tem dois vôos de fim de semana, todos os sábados, Pune, em 4 de janeiro.

Este novo voo para Delhi fortalecerá a ênfase do Aeroporto Internacional de Mangaluru para permitir a conectividade de negócios e lazer aos passageiros. Com a introdução desta rota, o aeroporto agora facilitou uma segunda opção diária, a seguir o voo noturno atual, para que as pessoas viajem diretamente para Delhi. Os viajantes podem esperar mais opções de conectividade, reduzindo o tempo de viagem e a promessa de uma viagem sem problemas com essa opção de voo direto.