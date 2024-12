Aisar Khaled disse depois que seu nome se tornou cada vez mais famoso na Indonésia.

Jacarta – O nome do sultão da Malásia e YouTuber Aisar Khaled está a crescer cada vez mais na Indonésia. Durante a sua estadia na Indonésia, Aisar participou ativamente em diversas atividades positivas que tornaram o seu nome cada vez mais conhecido.

Não focando apenas no mundo do entretenimento, Aisar também mostra sua preocupação com o povo indonésio, o que fortalece sua proximidade com os fãs.

Um dos momentos que chamou a atenção do público foi sua proximidade com a celebridade Fuji, que muitas vezes vira assunto de acaloradas discussões nas redes sociais.

A primeira presença de Aisar na Indonésia veio através de sua participação no evento Byon Combat 4. Mais tarde, Aisar retornou à Malásia, mas decidiu voltar a morar na Indonésia e continuar com suas atividades que chamavam cada vez mais atenção.

Mais recentemente, Aisar Khaled realizou um evento extraordinário em Aceh, oferecendo refeições gratuitas à comunidade. Esta actividade foi recebida com grande entusiasmo pelos habitantes de Aceh, pelo que se viu um mar de gente a vir saborear os pratos oferecidos.

Este malaio também conhece o nome crescente de Aisar Khaled na Indonésia. Através da sua conta pessoal no Instagram, ele expressou sua profunda gratidão pelas oportunidades que lhe foram dadas.

“Ó Alá, obrigado por tudo. Você me deu uma oportunidade famosa como esta”, citou Aisar Khaled na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

Ele também expressou sua esperança de poder fazer bom uso de sua fama.

“Espero, Deus, que eu possa fazer o melhor uso disso”, acrescentou.

Aisar Khaled espera continuar beneficiando muitas pessoas e sendo uma inspiração para a comunidade.

“E pode dar felicidade e inspiração a muitas pessoas”, disse ele.

Para sua informação, Aisar Khaled, homem nascido em 6 de agosto de 2000, é filho de Khaled Kamel e Roslina Abdul Rashid. Como influenciador, Aisar tem grande influência entre os jovens, especialmente na Malásia. Sua conta no Instagram é seguida por mais de 5,2 milhões de pessoas, enquanto seu canal no YouTube tem mais de 1,56 milhão de assinantes.

Além de ser ativo nas redes sociais, Aisar também é conhecido como um empresário de sucesso. Ele tem vários negócios, incluindo negócios de culinária e perfumaria. Na verdade, Aisar também lançou bebidas boba e roupas malaias sob sua marca pessoal.

Além disso, o talento de atuação de Aisar também merece um sinal positivo. Já atuou em diversos filmes e novelas na Malásia, como Environmental Love, Suri Hati, Villa Kristal e Hantu Ke Lima.