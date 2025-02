AiUTUC mantém a demação em busca de soluções para problemas da classe trabalhadora

Membros do Comitê do Distrito de Aiutuc Mysuru, que realizam uma manifestação perto do círculo de Ramasswamy em Mysuru na segunda -feira. | Crédito da foto: Ma Sriram

Os membros do Comitê do Distrito de Mysuru do All India United United Union Center (AIUTUC) fizeram uma demonstração em Ramasswamy Circle em Mysuru na segunda -feira, exigindo soluções para os problemas de queimação da classe trabalhadora do país.

Ele fazia parte do protesto de uma semana chamado por Aiutuc de 11 a 17 de fevereiro em todo o país.

Falando na ocasião, o comitê do distrito de Mysuru, do Secretário de Aiutuc, Chandrashekar Meti, disse que se arrependeu de que o sindicato e os governos estaduais, independentemente de qual parte chegaram ao poder, continuou a implementar políticas que favorecessem os capitalistas.

Enquanto o centro revogou as leis trabalhistas que os trabalhadores lutaram muito para protegê -los e substituí -los por um código de trabalho que favorece os empregadores, o governo do estado, organizando uma reunião de investidores globais, está garantindo aos capitalistas de todas as instalações que eles precisavam em baixo custo. Disse Meti.

Ele afirmou que nem os agricultores, que renunciaram a suas terras, eram compensados ​​nem as instalações forneciam obras permanentes.

Meti disse que os salários mínimos para os trabalhadores não foram revisados ​​nos últimos dez anos e apontou que os proprietários do setor haviam transferido o tribunal e obteve uma suspensão na qual os salários mínimos haviam aumentado apenas ₹ 1.000 em 2016 porque a revisão seria uma fardo para eles. “No entanto, esses próprios proprietários agora estão forçando os trabalhadores a trabalhar 12 a 15 horas por dia. Os governos apóiam essas demandas em silêncio ”, afirmou.

Nesta situação, Meti disse que uma luta forte e organizada como a liderada por trabalhadores da Asha em Bangalore pode forçar qualquer governo a dobrar.

O presidente do Comitê do Distrito de Mysuru, de Aiutuc V. Yashodhar, lamentou que os salários e a renda não tenham aumentado proporcionalmente ao aumento dos preços em todos os setores. “Isso deixou pessoas comuns, trabalhadores e agricultores em apuros. Os direitos dos trabalhadores estão sendo suprimidos para silenciá -los ”, afirmou.

Ele também instou os trabalhadores a frustrar as tentativas de dividir a unidade da classe trabalhadora em nome da casta e da religião.

Os trabalhadores de várias fábricas, o Mysuru Medical College and Research Institute, e Asha e os trabalhadores de meio dia também se juntaram ao protesto.