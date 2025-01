Ajit Pawar pode ter assumido o cargo de guardião de Beed em meio à situação após o assassinato de sarpanch: Jayant Patil

O presidente do Partido do Congresso Nacionalista de Maharashtra (Sharad Pawar) (NCP (SP)), Jayant Patil, no domingo (19 de janeiro de 2025) disse que o vice-ministro-chefe Ajit Pawar poderia ter preferido assumir o ministério da guarda distrital de Beed, considerando a situação prevalecente depois. do assassinato de um sarpanch.

Os ministros em Maharashtra são responsáveis ​​por um ou mais distritos. De acordo com uma lista divulgada pelo governo estadual, o Sr. Pawar recebeu o distrito de Beed, além de Pune, seu distrito natal.

Falando aos repórteres em Solapur, Patil disse que não fazia sentido criticar a nomeação dos ministros da tutela e agora as pessoas têm de ver como eles se comportam. Ele disse que a situação em Beed é complicada, então Ajit Pawar pode ter preferido ir para lá.

O Ministro Dhananjay Munde, MLA de Parali em Beed, foi o Ministro Guardião deste distrito central de Maharashtra no governo anterior. Mas esteve no centro da tempestade pelo assassinato brutal do sarpanch Santosh Deshmukh no distrito. Walmik Karad, parceiro do Sr. Munde, foi preso em conexão com o caso.

Ajit Pawar, que dirige o PCN, recusou-se a pedir a renúncia de Munde devido à controvérsia em meio a críticas da oposição e dos líderes locais do BJP.

Quando questionado sobre a atribuição do distrito de Sangli ao ministro Chandrakant Patil, o líder do NCP (SP) disse: “Espero que ele venha com todos para o desenvolvimento do distrito”. Afirmou ainda que não havia lei e ordem no estado, dados os acontecimentos do último mês e meio e que a polícia não tinha demonstrado a sua força.

“Não há medo da lei e a polícia parece estar tomando partido”, disse Patil. Em relatórios sobre os planos do Malshiras NCP (SP) MLA Uttam Jankar de renunciar em 23 de janeiro e apresentar sua renúncia à Comissão Eleitoral em Delhi, o Sr. Patil disse que poderia ter dado o passo para pressionar o órgão eleitoral para conduzir eleições no votação.

A aldeia de Markadwadi, no distrito eleitoral de Malshiras, exigiu o uso de boletins de voto nas eleições.