Ajuda de conexões, faixas e faixas para hoje, 11 de fevereiro

Preso em 11 de fevereiro Conexões NYT quebra-cabeça? Temos todas as sugestões e respostas para ajudá -lo a decifrar os grupos de palavras de hoje. Se você está lutando para encontrar as conexões corretas ou precisar de um empurrão na direção certa, nós a cobrimos.

Vamos mergulhar nas sugestões, questões e respostas hoje para terça -feira, 11 de fevereiro de 2025. De pistas sutis à solução completa, tudo o que você precisa para resolver o quebra -cabeça de hoje está aqui.

Sugestão de conexão para 11 de fevereiro

O Connections é um jogo de jornais do NYT, no qual os jogadores agrupam 16 palavras em quatro categorias baseadas em um tema comum, com dificuldade codificada pelas cores: amarelo (mais fácil), verde e azul (moderado) e roxo (mais desafiador). Para terça -feira, 11 de fevereiro, as conexões de hoje sugerem os seguintes tópicos:

Grupo amarelo – rasgue

– rasgue Grupo verde – Ouça aqui, ____

– Ouça aqui, ____ Grupo azul – Faça uma pose com estes

– Faça uma pose com estes Grupo roxo – “beisebol” e “chuveiro” se encaixariam aqui

Para resolver o jogo, os jogadores devem usar o reconhecimento lógico e os padrões para agrupar palavras que compartilham significados ou associações comuns. É necessária uma consideração cuidadosa, uma vez que as conjecturas incorretas levam à perda de vidas e, após quatro erros, o jogo termina.

Quais são as respostas das conexões de hoje, 11 de fevereiro?

Ele respostas Por hoje Quebra -cabeças de conexão NYT são os seguintes:

Grupo Amarelo (Wrest) – Idiota, puxar, chave, puxar

– Grupo Verde (Buster) – Bub, Bud, Jack, cara

– Grupo Azul (Acessórios de Yoga) – Bloco, esfrie, tape, alça

– Grupo Roxo (_____ Cap) – Hub, joelho, louco, noite

Cada grupo de palavras tem uma conexão específica. O grupo amarelo está relacionado à tração ou luta livre, o grupo verde inclui termos de direção informal, o grupo azul apresenta acessórios de ioga e o grupo roxo consiste em palavras que precedem a “capa”, como a “cobertura da tampa do joelho” e “chapéu noturno”.

O quebra -cabeça de hoje variava em dificuldade, com os grupos amarelos e verdes mais simples, enquanto os grupos azul e roxo exigiam uma associação de palavras mais profundas. A categoria de acessórios de ioga pode ter sido complicada para aqueles que não estão familiarizados com “Bolt”, e o tema “Cap” poderia ter sido enganoso sem reconhecer palavras compostas comuns.

Se você gosta do jogo, volte para sugestões e respostas para o quebra -cabeça de amanhã!