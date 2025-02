Ajuda de conexões, faixas e faixas para hoje, 13 de fevereiro

Para fãs de jogos de palavras, aqui mostramos como resolver Conexão para 13 de fevereiro. Esse quebra -cabeça gratuito do New York Times desafia os jogadores a encontrar links ocultos entre 16 palavras, agrupando -os em quatro categorias de quatro. Para quem procura algumas orientações, existem algumas sugestões, pistas e até as respostas para ajudar a navegar hoje.

As conexões sugerem para 13 de fevereiro

Todos os dias, o NYT Connections é restaurado à meia -noite, oferecendo um novo desafio todos os dias. As conexões 13 de fevereiro apresentam um novo conjunto de palavras que podem deixar alguns jogadores coçando a cabeça.

O quebra -cabeça apresenta 16 palavras: culpa, poder, molde, ego, poder, expressão, token, deve, cabeça, vontade, gesto, lata, modelo, símbolo, plano.

O objetivo é classificar essas palavras em quatro grupos com base em questões ou conexões compartilhadas. O jogo organiza os grupos por dificuldade, sendo o amarelo o mais fácil, o azul e o verde que cai no meio, e o roxo é frequentemente o mais desafiador devido à sua dependência do jogo da palavra.

Aqui estão algumas sugestões de 13 de fevereiro para ajudar os jogadores a iniciar:

Grupo amarelo : Esta categoria gira em torno dos elementos que servem como guias ou modelos.

Grupo verde : Essas palavras representam maneiras de expressar sentimentos ou mostrar apreço.

Grupo azul : Este grupo se concentra em palavras que indicam possibilidades, necessidade ou capacidade.

Grupo roxo: Os jogadores devem pensar em frases comuns que terminam com a palavra "viagem".

Quais são as respostas das conexões de hoje, 13 de fevereiro?

Para aqueles que precisam de ajuda adicional, as respostas para a conexão em 13 de fevereiro são mencionadas abaixo. No entanto, os leitores devem prosseguir com cautela, pois os spoilers estão à frente.

Grupo amarelo: planos, guia, modelo, molde

Grupo verde: expressão, gesto, símbolo, token

Grupo azul: poderia ser,

Grupo roxo: ego, culpa, cabeça, poder

O grupo amarelo é tipicamente o mais fácil de resolver. Palavras como planos e guia apontam claramente para o tema de modelos ou modelos. O grupo verde exige identificar palavras que simbolizam gestos ou tokens de apreciação. O grupo azul é um pouco mais abstrato, com foco em verbos modais. Finalmente, o grupo roxo é o mais complicado. Os jogadores devem pensar em frases comuns que terminam com “viagem”.