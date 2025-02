Ajuda de conexões, faixas e faixas para hoje, 14 de fevereiro

Ele Conexões NYT Para hoje, em 14 de fevereiro de 2025, já está disponível para os leitores. O New York Times publica a palavra jogo desde junho de 2023 e se tornou um dos componentes mais populares da publicação. Para resolver o jogo, um jogador deve classificar corretamente uma grade de 16 palavras em quatro grupos de quatro. Agora, cada um desses grupos ou categorias representa um tópico. As categorias, por sua vez, são representadas pelas cores em termos de seus níveis de dificuldade, com a categoria roxa como a mais difícil e amarela a mais fácil. Aqui estão as sugestões, pistas e respostas para a edição de 14 de fevereiro do NYT Connections.

Sugestão de conexão para 14 de fevereiro

As sugestões para as conexões de 14 de fevereiro são as seguintes:

Categoria amarela

Apreciando alguém demais.

Categoria verde

O comportamento de um certo réptil.

Categoria azul

Impressionante para alguém com essas palavras.

Categoria roxa

Palavras que soam quase semelhantes aos termos topográficos.

As 16 palavras nas conexões de hoje são surpresa, humor, veja, heterossexual, bebê, rajada, boo, crocância, apito, bae, Dropha, Pamper, derramar, adivinhar quem está satisfeito e desliza.

Quais são as respostas das conexões de hoje, 14 de fevereiro?

A seguir estão as respostas das conexões do NYT para hoje, 14 de fevereiro:

Categoria amarela: PAMPER

Baby, humor, consentimento e pamper

Categoria verde: Coisas que uma cascaga faz

Sibilando, agrava, derramar e deslizar.

Categoria azul: Palavras que são contadas a uma pessoa inocente

Boo, peguei, adivinhe quem e surpresa

Categoria roxa: Homofones de corpos d’água

Bae, crocante, veja e direto

As conexões de hoje eram incomuns, já que uma das entradas da grade é uma frase (adivinhe quem) em vez de uma palavra. Curiosamente, poderíamos primeiro resolver a categoria azul. Mas antes disso, tentamos erroneamente agrupar Bae, Boo e Baby. Quando isso não funcionou, o bebê foi ajustado a um padrão com humor, consentimento e Mima. A categoria verde era relativamente fácil de entender depois disso, e as palavras restantes foram classificadas na categoria roxa por padrão.