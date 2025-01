Ajuda de conexões, faixas e faixas para hoje, 31 de janeiro

Ele Conexões NYT Para hoje, em 31 de janeiro de 2025, agora está disponível. Publicado pela primeira vez no New York Times em junho de 2023, o jogo de palavras atraiu muitos jogadores interessados ​​desde então. No jogo, há uma grade de 16 palavras. O jogador deve encomendar essas palavras em quatro grupos. Cada grupo representa um tópico compartilhado por quatro palavras da grade. Por sua vez, esses grupos são representados por quatro cores, marcando sua dificuldade. Por exemplo, o amarelo é o grupo ou categoria mais fácil e o roxo é o mais difícil. Aqui estão as pistas, pistas e respostas para conexões do NYT para 31 de janeiro.

Conexões de sugestão para 31 de janeiro

As sugestões para as conexões de 31 de janeiro são as seguintes:

Categoria amarela

Elementos usados ​​para manter os pertences de um

Categoria verde

Nós respiramos com isso

Categoria azul

Indivíduos que têm um conhecimento considerável sobre algo

Categoria roxa

Nomes de movimento em um evento atlético.

As 16 palavras na edição de 31 de janeiro do jogo de palavras são esnobadas, peito, grátis, manteiga, esnobe, costas, especialista, porta -malas, crítico, caso, conhecedor, focinho, caixa e honra.

Quais são as respostas das conexões de hoje, em 31 de janeiro?

A seguir, estão as respostas das conexões NYT para hoje, 31 de janeiro:

Categoria amarela: Contêineres de armazenamento

Caso, peito, caixa e tronco

Categoria verde: Schnazz

Bico, honkker, esnobe e hnout

Categoria azul: Aqueles que têm gostos exigentes

Conhecedor, crítico, especialista e esnobe

Categoria roxa: Comece a nadar

Atrás, peito, manteiga e livre.

Enquanto tentamos resolver o jogo de palavras de hoje, descobrimos a categoria azul. É verdade que tentamos agrupar o baú com duas palavras semelhantes na grade antes de perceber que a grade não tem a quarta palavra necessária. Também tentamos colocar manteiga na mesma categoria que Snoot, mas claramente, isso estava errado. Finalmente, percebemos que uma das categorias denota ‘nariz’ e descobrimos as quatro palavras que se enquadrarão sob isso. Finalmente, mais uma vez, a categoria roxa foi efetivamente resolvida como as quatro palavras restantes depois de resolver os outros três grupos.