Ajuda de conexões, sugestões e faixas para hoje, 18 de fevereiro

Para quem aborda Conexão em 18 de fevereiroO desafio está no agrupamento de 16 palavras aparentemente não relacionadas em quatro categorias conectadas. Embora possa parecer uma observação complicada e cuidadosa, revela muitas pistas de contexto para orientar os jogadores neste quebra -cabeça do NYT. Em seguida, os leitores encontrarão pistas, categorias de grupos e até as respostas se precisarem de ajuda adicional.

Aqui estão todos os detalhes.

Conexão de rastreamento para 18 de fevereiro

Na edição de conexões de 18 de fevereiro, o quebra -cabeça apresenta aos jogadores as 16 palavras a seguir: Abundante, pronto, prático, quadrado, disponível, butty, cavidade, enchimento, futebol, buraco, sólido, chippy, oco, televisão, nas proximidades, e POÇO.

O objetivo é agrupá -los em quatro categorias com base em conexões compartilhadas. Algumas palavras podem se adaptar a várias categorias, o que torna um pouco difícil encontrar os conjuntos corretos. O quebra -cabeça usa um sistema colorido: o amarelo geralmente é o mais simples, azul e verde oferece um desafio médio, enquanto o roxo tende a ser o mais difícil, geralmente envolvendo jogos de palavras.

As conjecturas incorretas reduzem o número de tentativas disponíveis, com quatro erros que resultam em um jogo acabado. Para evitar isso, aqui estão as sugestões da conexão:

Grupo amarelo : Conceda em palavras que descrevem uma depressão ou espaço oco.

: Conceda em palavras que descrevem uma depressão ou espaço oco. Grupo verde : Essas palavras estão relacionadas a algo facilmente acessível ou ao alcance.

: Essas palavras estão relacionadas a algo facilmente acessível ou ao alcance. Grupo azul : Pense em termos que descrevam algo substancial, principalmente no contexto da comida.

: Pense em termos que descrevam algo substancial, principalmente no contexto da comida. Grupo roxo: Esta categoria tem a ver com jargões britânicos ou termos coloquiais.

Quais são as respostas das conexões de hoje, 18 de fevereiro?

Para os jogadores prontos para ver as respostas, aqui está um colapso das respostas de conexões de 18 de fevereiro:

Grupo amarelo: cavidade, buraco, buraco, bem

Grupo Verde: disponível, prático, fechado, pronto

Grupo Azul: Butty, Chippy, preenchimento, abundante

Grupo roxo: futebol, quadrado, televisão, sólido

Isso conclui as sugestões e respostas de quebra -cabeça do NYT de hoje. As conexões em 18 de fevereiro foram uma mistura de grupos simples e complicados, sendo a categoria roxa mais desafiadora devido à sua dependência do jargão britânico.