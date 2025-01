Ajuda de conexões, sugestões e faixas para hoje, 28 de janeiro

Curioso por volta de 28 de janeiro Conexão Quebra -cabeça do New York Times? O desafio de hoje oferece uma mistura lúdica de tópicos, mix de engenhosidade, palavras inesperadas e associações de links. Com categorias intrigantes e algumas curvas inteligentes, é um teaser cerebral satisfatório que o mantém alerta.

Vamos explorar as sugestões e respostas de hoje para descobrir como esse quebra -cabeça combina criatividade e lógica para oferecer uma experiência atraente.

Conexões de sugestão para 28 de janeiro

O quebra -cabeça de 28 de janeiro oferece quatro grupos diferentes, cada um que requer um bom olho para encontrar as conexões entre as palavras dadas. Aqui está um colapso de sugestões:

Grupo amarelo: Palavras que descrevem uma pessoa divertida. Pense nos termos comumente usados ​​para se referir a pessoas que trazem risadas ou diversão. Grupo verde: Palavras relacionadas à equipe de ginástica, particularmente aquelas usadas em treinamento de resistência ou força. Grupo azul: Palavras que podem ser reconhecidas como nomes de barras de caramelo, exceto a letra “s” no final. Grupo roxo: Palavras que se combinam com a “velocidade” para formar frases significativas.

Quais são as respostas das conexões de hoje, 28 de janeiro?

Se você estiver pronto para a solução, essas são as respostas para 28 de janeiro:

Grupo Amarelo (pessoa engraçada): Cartão, personagem, piada, risos. Essas palavras descrevem humor ou pessoas engraçadas, embora algumas possam ser menos familiares, como o “cartão” como um termo desatualizado para uma pessoa divertida. Grupo Green (equipe de treinamento de resistência): Banda, banco, pesa, mat. Todos os artigos são comumente encontrados em uma academia e são usados ​​para treinamento. Grupo azul (barras de caramelo menos ‘)): Airhead, mar, monte, risadinha. Eles representam nomes de barras de caramelo bem conhecidas pelos finais “S” eliminados. Grupo roxo (velocidade ___): Bump, xadrez, demônio, marcação. Cada palavra é combinada com “velocidade” para criar termos como golpes de velocidade, xadrez de velocidade, demônio da velocidade e marcação rápida.

O quebra -cabeça de hoje mostra o jogo de palavras inteligentes e conexões desafiadoras que tornam o jogo tão agradável. Com grupos como “Pessoa engraçada” e “Speed ​​___”, os jogadores devem ser flexíveis em seu pensamento, prestando atenção às pistas sutis.

Se uma série continua ou simplesmente se une divertida, resolver o quebra -cabeça de hoje é um desafio encantador.