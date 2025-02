Ajuda de conexões, sugestões e faixas para hoje, 3 de fevereiro

Ele Conexões NYT para Hoje, 3 de fevereiro de 2025Agora está disponível para jogadores. A palavra jogo fez sua primeira aparição no New York Times em junho de 2023 e, desde então, tornou -se um dos aspectos muito populares da publicação. Para resolver o jogo, um jogador deve classificar uma grade de 16 palavras em quatro grupos corretos de quatro.

Cada grupo ou categoria representa um tópico, compartilhado por quatro palavras da grade. Esses pontos em comum são qualquer coisa, de sinônimos a homofones e palavras reais feitas de tocando de juiber, adicionando uma carta ou duas. As categorias, por sua vez, são representadas pela cor, com roxo que denota mais fácil e mais fácil.

Aqui estão as sugestões, pistas e respostas para conexões para 3 de fevereiro de 2025.

As conexões sugerem para 3 de fevereiro

As 16 palavras na edição de 3 de fevereiro do jogo do Word são Snap, Torny, Burn, Zest, Wouse, Wedge, Zing, Mite, Flice, Mock, Bit, Och, Little, Twist, Foot e Star.

As sugestões para as conexões de 3 de fevereiro são as seguintes:

Categoria amarela

Muitas vezes, a reação de uma terceira pessoa zomba.

Categoria verde

Uma quantidade muito pequena.

Categoria azul

Melhorar coquetéis.

Categoria roxa

Estragar as coisas.

Quais são as respostas das conexões de hoje, 3 de fevereiro?

A seguir, estão as respostas das conexões NYT para hoje, 3 de fevereiro:

Categoria amarela: Comente depois de um insulto

Queimar, ai, snap e zing

Categoria verde: Pequena quantidade, com “A”

Bit, pouco, ácaro e tad

Categoria azul: Um pouco de enfeite cítrico

Corte, torcer, cunha e entusiasmo

Categoria roxa: Bungle, com “Acima”

Falta, pinto, lama e parafuso.

A rede de hoje foi relativamente fácil, embora lutemos tentando descobrir qual era a quarta palavra no grupo de ouch, snap e zing. Inicialmente, presumimos que a questão comum era exclamações de quadrinhos antes de perceber que eram respostas para insultos e queimar esse padrão. Os três restantes não eram tão difíceis de entender, embora acreditemos que a torção e o rasgado seriam a categoria da primeira parte.