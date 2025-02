Ajuda de conexões, sugestões e faixas para hoje, 4 de fevereiro

Todos os jogadores estão prontos para explorar o As conexões do NYT sugerem e respostas Para 4 de fevereiro de 2025. O jogo de ontem apresentou sugestões relacionadas a insultos, uma pequena quantia, adornando um coquetel e arruinando as coisas. Os dois últimos grupos acabaram sendo mais fáceis para os jogadores quando geralmente são considerados difíceis. Então, o que é emocionante jogo de hoje?

Aqui estão as sugestões e respostas para as conexões de 4 de fevereiro de 2025.

As conexões sugerem para 4 de fevereiro

As 16 palavras de hoje são arquivos, manteiga, frango, propagação, areia, embaixo, loja, senhora, favorita, pegajosa, manter, manter, buff, parlay, rotina. Os jogadores devem usar essas palavras para dividi -las em quatro grupos de acordo com seu link comum.

Abaixo estão as pistas que você precisará para resolver as conexões NYT para 4 de fevereiro de 2025:

Pode ser usado mais tarde

Mantendo a superfície macia

Relacionado ao jogo de esportes

Conectado à comida

Quais são as respostas das conexões de hoje, 4 de fevereiro?

Finalmente, o jogo acabou, então exploramos as soluções para conexões do NYT para 4 de fevereiro de 2025. As respostas ou as quatro palavras estão disponíveis nos quatro grupos coloridos.

Resposta do grupo amarelo: Manter

Mantenha, preservar, salvar, armazenar

Resposta do grupo verde: atrito suave

Buff, arquivo, rotina, areia

Resposta do grupo azul: Termos do jogo esportivo

Favorito, parlay, espalhado, por baixo

Resposta do grupo roxo: palavras antes de “dedos”

Manteiga, frango, senhora, pegajoso

O jogo de hoje foi bastante interessante. O primeiro grupo foi, como sempre, simples, pois apresenta palavras relacionadas à preservação. O segundo grupo poderia ter sido um pouco difícil, já que se tratava de adivinhar termos relacionados à manutenção da superfície macia.

O Blue Group foi o mais fácil, já que os jogadores só precisavam descobrir termos de jogo esportivo. Finalmente, o grupo roxo era agradável, já que adivinhava os termos antes da palavra “dedos” não teria sido tão difícil.

Se o quebra -cabeça de hoje for difícil, não se preocupe, pois você terá novas oportunidades todos os dias para aumentar sua pontuação. Então, volte amanhã para ver o novo jogo de conexão!