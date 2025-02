Ajuda de tópicos, pistas e pistas de hoje, 18 de fevereiro

Curioso sobre ele Nova praia Puzzles para 18 de fevereiro? O tema de hoje se concentra em encontros dolorosos, com criaturas conhecidas por suas defesas venenosas. Se ele é um amante de animais ou alguém que simplesmente gosta de desafios de palavras, esse quebra -cabeça provará seu conhecimento da natureza e das criaturas.

Vamos mergulhar nos tópicos, espanhol e respostas de hoje para descobrir como essas criaturas se conectam dentro da grade.

Sugestão e tópico de fios para 18 de fevereiro

O quebra -cabeça do New York Times para 18 de fevereiro apresenta um desafio relativamente simples com um tópico que gira em torno de encontros dolorosos. A faixa oficial fornecida pelo NYT é “Oh!” sugerindo que as respostas estão relacionadas a coisas que podem causar dor. Uma faixa adicional, “Espinoso” Reforça a idéia de que as palavras envolvem criaturas ou objetos capazes de fornecer encontros dolorosos.

Os jogadores devem encontrar palavras ocultas dentro de uma grade de seis por oito que compartilham um tema comum. O Spangram, uma palavra especial que vincula o assunto, se estende por todas as áreas. Identificar é essencial para resolver o quebra -cabeça com eficiência.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 18 de fevereiro?

Para os quebra -cabeças de tópicos de hoje, Spangram é PICADAencapsulando o recurso compartilhado entre todas as respostas. As palavras no quebra -cabeça representam várias criaturas capazes de fornecer mordidas dolorosas ou ataques venenosos. A lista completa de respostas inclui:

MEDUSA

ESCORPIÃO

Hornet

Bumblebee

Platypus

À primeira vista, o quebra -cabeça pode parecer se concentrar em abelhas e vespas, mas à medida que os jogadores avançam, eles percebem que cobre uma gama mais ampla de criaturas nítidas. Em particular, o Ornitorrinco, uma inclusão surpreendente, tem esporas venenosas nas patas traseiras, o que o torna um dos poucos mamíferos venenosos que existem.

Os fios continuam a desafiar os jogadores, oferecendo tópicos que passam de simples a intrincado, garantindo uma experiência dinâmica da pesquisa de palavras. O quebra -cabeça de hoje reforça a importância do reconhecimento de padrões e da dedução temática, por isso é um desafio atraente para os entusiastas das palavras.