Ajuda de tópicos, sugestões e faixas para hoje, 19 de fevereiro

Curioso sobre ele Nova praia quebra-cabeça para 19 de fevereiro? O tema de hoje se concentra em uma categoria deliciosa e colorida, de frutas que compartilham um sufixo comum. Seja um entusiasta da comida ou simplesmente desfruto de um bom quebra -cabeça de palavras, o desafio de hoje o fará pensar nas guloseimas mais doces da natureza.

Vamos explorar os tópicos de hoje, o spangram e as respostas para ver como essas palavras saborosas se ligam na grade.

Sugestão e tópico de fios para 19 de fevereiro

O quebra -cabeça do NYT Strands para 19 de fevereiro traz outro desafio da palavra para jogadores.

O tema de hoje gira em torno de uma categoria comum de palavras, que pode não ser imediatamente óbvia sem pensar. Se você precisar de uma pista para começar, a faixa oficial da NYT é: Escolha seu próprio prefixo.

Para fornecer orientação adicional, uma faixa mais direta é: “Você come.” Isso deve ajudar a reduzir possíveis respostas. Como sempre, o objetivo é encontrar palavras relacionadas ao sujeito e identificar o spangram, que as une ao cobrir lados opostos da placa.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 19 de fevereiro?

Até 19 de fevereiro, o espanhol é Frutas– Uma categoria que se junta a todas as palavras temáticas. A placa inclui vários tipos de bagas, cada uma com um prefixo diferente. Aqui estão as palavras temáticas para hoje:

RASPAR

CANUDO

DOURADO

AZUL

SALMÃO

Quadril

IDOSO

PRETO

Cada uma dessas palavras é um prefixo para uma baga bem conhecida, como framboesa, morango e mirtilos. A inclusão de salmão pode ser desconhecida para alguns, mas as barras de salmão são reais e crescem no noroeste do Pacífico. Da mesma forma, os arbustos e o saúco são menos comuns, mas ainda são amplamente reconhecidos.

Os fios continuam a desafiar os jogadores com associações de palavras criativas e pistas inteligentes. Se ele está jogando casualmente ou lutando por uma sequência perfeita, o quebra -cabeça de hoje oferece uma mistura de termos familiares e menos conhecidos. Continue praticando diariamente para melhorar suas habilidades e antecipar os problemas difíceis que o NYT poderia lançá -lo abaixo!