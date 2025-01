Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 10 de janeiro

Você está curioso para saber o Dicas e respostas do NYT Connections para 10 de janeiro de 2025? O quebra-cabeça de ontem mostrava pistas relacionadas à localização do vendedor, pedidos de cães, departamentos corporativos e o icônico hino americano “America the Beautiful”. Embora as três primeiras pistas parecessem fáceis, o último grupo teria sido moleza para os cidadãos americanos. Então, o que nos espera na partida de hoje?

Aqui estão as faixas de Connections em 10 de janeiro de 2025.

Acompanhe as conexões para 10 de janeiro

Abaixo estão as dicas necessárias para o NYT Connections em 10 de janeiro de 2025. O jogo é bem diferente do Worldle. Enquanto o Wordle testa seu vocabulário, o Connections trata de organizar palavras de acordo com o fio condutor.

agarrando-se a outra pessoa

Apenas fique calmo

Receita de um coquetel popular

Um quebra-cabeças baseado em game show.

Quais são as respostas do Connections para hoje, 10 de janeiro?

Agora é hora de concluir o jogo descobrindo as respostas do NYT Connections para 10 de janeiro de 2025. As soluções também serão incluídas nos quatro grupos codificados por cores, começando com o mais fácil, Amarelo (via paraRbeijo).

Resposta do grupo amarelo: estar sujeito a

DEPENDE, DOBRADIÇA, CONFIE, DESCANSE

Resposta do grupo verde: Para acalmar

FRIO, FÁCIL, SUFICIENTE, RELAXE

Resposta do grupo azul: Ingredientes de uma bebida antiga

AMARGO, LARANJA, CENTEIO, AÇÚCAR

Resposta do grupo roxo: apresentado no problema de Monty Hall

CARRO, PORTA, CABRA, ANFITRIÃO

O quebra-cabeça de hoje mostrou uma combinação emocionante de pistas. O primeiro grupo foi o mais fácil e os jogadores encontraram palavras relacionadas à dependência. Além disso, o grupo verde também foi bastante direto com as palavras que significam paz e relaxamento.

O terceiro grupo também pareceu fácil, principalmente para todos os amantes de coquetéis familiarizados com a bebida Old Fashioned. Por fim, o Grupo Roxo considerado o mais complicado não parecia tão complicado. Jogadores familiarizados com o quebra-cabeça cerebral ou com o programa Let’s Make a Deal teriam decifrado facilmente as últimas palavras.