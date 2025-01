Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 13 de janeiro

Ele Conexões do NYT para hoje, 13 de janeiro de 2025, Agora isso pode ser resolvido. O jogo estreou no The New York Times em junho de 2023 e logo se tornou popular entre os leitores da publicação. Os jogadores devem encontrar quatro conjuntos de quatro palavras associadas em uma grade de 16. Todas as palavras associadas fazem parte da mesma categoria, que pode ser potencialmente um jogo de palavras que inclui homófonos e palíndromos.

Depois que um jogador posicionar corretamente todas as letras associadas em um grupo, elas aparecerão em uma das quatro cores: amarelo, verde, azul ou roxo. As cores marcam o nível de dificuldade da categoria, sendo o amarelo o mais fácil e o roxo o mais difícil.

Aqui estão os dicas, pistas e respostas para conexões para hoje, 13 de janeiro.

Dicas de conexão para 13 de janeiro

As 16 palavras na edição de hoje, 13 de janeiro, do Connections são BANCO, PARQUE, LIVRO, LOJA, RESERVA, TREM, ESCOLA, PISCINA, TERRA, SINAL, POLEGADAS, TREINADOR, GIRO, BRILHO, GUIA e FREIO.

As sugestões para as conexões de 13 de janeiro são as seguintes:

Categoria amarela

instruir

Categoria verde

uma grande quantidade de algo

Categoria azul

Relacionado à condução

Pcategoria roxa

Palavras que combinam bem com “cérebro” e “seda”.

Quais são as respostas do Connections para hoje, 13 de janeiro?

A seguir estão as respostas do NYT Connections para hoje, 13 de janeiro:

Categoria amarela: Ensinar

TREINADOR, GUIA, ESCOLA e TREM

Categoria verde: Cache

BANCO, PISCINA, RESERVA e LOJA

Categoria azul: Diretrizes para Instrutores de Condução

FREIO, ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO e GIRO

Categoria Roxa: ____ minhoca

LIVRO, TERRA, BRILHO e POLEGADAS

As conexões de hoje com o NYT foram relativamente fáceis. Todas as palavras associadas em cada categoria foram identificáveis. Porém, inicialmente tivemos dificuldade para encontrar a quarta palavra da categoria Amarela, acreditando ser algo relacionado à escolaridade, antes de percebermos nosso erro. O mesmo aconteceu com a categoria Verde porque pensamos que a resposta estava relacionada com a banca. Depois que esses dois foram resolvidos, as respostas para os dois restantes foram fáceis de deduzir.