Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 15 de janeiro

Ele Conexões do NYT para hoje, 15 de janeiro, já está disponível para os jogadores. Desde sua estreia em junho de 2023, o jogo de palavras se tornou um dos quebra-cabeças mais populares publicados pelo New York Times. Os jogadores recebem uma grade de 16 palavras e devem classificá-las em quatro categorias de quatro. Cada categoria representa um tópico específico, que pode ser uma ampla gama de coisas, desde homônimos a palíndromos e palavras terminadas em ‘-ing’. Essas categorias, por sua vez, são representadas por cores, marcando suas dificuldades. Amarelo é a categoria mais fácil e roxo é a mais difícil. As outras duas cores são verde e azul.

Aqui estão as dicas, pistas e respostas para o NYT Connections de hoje, 15 de janeiro.

Acompanhe as conexões para 15 de janeiro

As 16 palavras da edição de hoje, 15 de janeiro, do jogo são AMENDOIM, VEÍCULO, SUJO, ROBÔ, TÍMIDO, GRANDE, MOLHADO, SAPO, MÉDIO, BAIXO, PERFEITO, FERRAMENTA, LEVE, MECANISMO, SECO e CURTO.

As sugestões para as conexões de 15 de janeiro são as seguintes:

Categoria Amarela

Coisas usadas para obter o resultado desejado.

Categoria verde

Deficiente em alguma coisa.

Categoria azul

Maneiras de preparar um determinado coquetel.

categoria roxa

Acontece muito depois de “Sr.”

Quais são as respostas do Connections para hoje, 15 de janeiro?

A seguir estão as respostas do NYT Connections para hoje, 15 de janeiro:

Categoria amarela: Metade

MECANISMO, MÉDIO, FERRAMENTA e VEÍCULO.

Categoria verde: Faltando

LEVE, CURTO, CURTO e TÍMIDO.

Categoria azul: Especificações do Martini

SUJO, SECO, PERFEITO e MOLHADO.

Categoria roxa: senhores fictícios

GRANDE, AMENDOIM, ROBÔ e SAPO.

Enfrentámos algumas dificuldades na resolução do jogo de hoje porque havia mais pontos em comum entre as palavras do que o habitual. Tentamos agrupar MECANISMO, FERRAMENTA e VEÍCULO com ROBÔ, acreditando que o tema compartilhado era artificial, mas isso estava evidentemente errado. Também tentamos agrupar LIGHT, LOW e SHORT com PEANUT por engano e novamente provamos que estávamos errados. As coisas ficaram mais fáceis depois que conseguimos resolver a categoria Verde. Depois disso, os restantes resolveram-se efetivamente.