Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 16 de janeiro

Você está planejando começar o dia com o Dicas e respostas do NYT Connections para 16 de janeiro de 2025? As pistas de ontem continham termos relacionados ao funcionamento, reuniões, características de uma câmara e nomes de diferentes pássaros em expansão. As encostas pareciam bastante fáceis para todos os grupos, principalmente o Roxo, que é considerado o mais difícil. Então, o jogo de hoje produzirá resultados semelhantes?

Vamos começar com as dicas do Connections para 16 de janeiro de 2025.

Dicas de conexão para 16 de janeiro

O jogo testa seu conhecimento das palavras e você deve organizá-las de acordo com seu fio condutor. Então, aqui estão as sugestões para o NYT Connections em 16 de janeiro de 2025:

troca de dinheiro

você encontrará isso em uma parede

uma personalidade secreta

preenchendo o espaço em branco com um roedor

Quais são as respostas do Connections para hoje, 16 de janeiro?

Agora vamos descobrir seus resultados analisando as respostas do NYT Connections de 16 de janeiro de 2025. As respostas também estão disponíveis nos quatro grupos divididos por quatro cores diferentes começando com Amarelo e terminando em Roxo.

Resposta do grupo amarelo: compra e venda

NEGÓCIOS, COMÉRCIO, MERCADO, COMÉRCIO

Resposta do grupo verde: instalado em uma parede

BOLSO, TOMADA, APARELHO, INTERRUPTOR

AGENTE, ATIVO, TOUPEIRA, PLANTA

Resposta do grupo roxo:____rato

GINÁSTICA, SHOPPING, PACOTE, TAPETE

O Grupo Amarelo deve ter sido moleza para os jogadores, com sugestões relacionadas à compra e venda. O segundo grupo também pareceu fácil com os termos relacionados à instalação na parede. Além disso, o Blue Group também era simples e tinha diferentes termos associados a um espião. O quarto grupo deve ter sido um pouco complicado, principalmente para os novos jogadores. Teria sido difícil encontrar palavras para completar com rato.