Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 17 de janeiro

Jogadores interessados ​​já podem resolver o NYT Conexões para hoje, 17 de janeiro. O jogo de palavras estreou no The New York Times em junho de 2023 e desde então se tornou um dos quebra-cabeças de maior sucesso da publicação. Para resolver o jogo, o jogador deve classificar 16 palavras em quatro grupos corretos, cada um contendo quatro palavras. Essas categorias representam os temas comuns entre essas quatro palavras e podem ser uma ampla variedade de coisas, desde homófonos a siglas até palavras reais feitas com uma letra extra.

Aqui estão dicas, pistas e respostas para o NYT Connections de hoje, 17 de janeiro.

Acompanhe as conexões para 17 de janeiro

As 16 palavras da edição de hoje do jogo, 17 de janeiro, são HIT, OPERA, BANGER, ROSEBUD, PEPPERONI, BOP, EDGE, LINK, TAP, CONTRABASS, BRAT, SAFARI, AUTOHARP, CHROME, KNOCK e SAUSAGE.

As sugestões para as conexões de 17 de janeiro são as seguintes:

Categoria amarela

Um alimento cilíndrico feito com carne e especiarias.

Categoria Verde

Uma coisa colidindo com outra.

Categoria azul

Componentes essenciais para estar online e navegar na Internet

categoria roxa

Bebidas depois do expediente.

Quais são as respostas do Connections para hoje, 17 de janeiro?

A seguir estão as respostas do NYT Connections para hoje, 17 de janeiro:

Categoria amarela: Salsicha

BANGER, BRAT, LINK e SALSICHA.

Categoria verde: Batida

BOP, SOPRO, KNOCK e TAP.

Categoria azul: Navegadores da web

CHROME, EDGE, OPERA e SAFARI.

Categoria roxa: Terminando com marcas de cerveja.

AUTOHARP, DOUBLE BASS, PEPPERONI e ROSEBUD.

No NYT Connections, quatro cores (amarelo, verde, azul e roxo) indicam as categorias e seus níveis de dificuldade, sendo o amarelo o mais simples e o roxo o mais difícil. Porém, ironicamente, hoje resolvemos primeiro a categoria Roxa, seguida de Verde e Azul, e as demais palavras cabem na Categoria Amarela. O quebra-cabeça de hoje foi bem fácil comparado aos últimos dias. As conexões eram relativamente óbvias. Houve dúvidas se SALSICHA deveria ser agrupada com PEPPERONI, mas encontramos a combinação certa para PEPPERONI antes de experimentá-la.