Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 21 de janeiro

É hora de começar o dia e não há melhor maneira do que Dicas e respostas de conexões do NYT para 21 de janeiro de 2025. O quebra-cabeça de ontem incluía pistas relacionadas à responsabilidade, cantos, o desenho animado do Popeye e palavras comuns antes da folha. A terceira pista foi provavelmente a mais fácil, pois envolvia adivinhar a ligação com um personagem de desenho animado. Mesmo o quarto grupo pareceu simples ao colocar palavras antes da folha. Então, o que está planejado para o jogo de hoje?

Aqui estão as dicas e respostas para Conexões em 21 de janeiro de 2025.

Dicas de conexão para 21 de janeiro

Aqui estão as pistas necessárias para o NYT Connections em 21 de janeiro de 2025. Existem dezesseis palavras e os jogadores devem colocá-las em quatro grupos codificados por cores. Eles só precisam encontrar o fio condutor entre as palavras e o jogo estará pronto.

Insulto.

Parece atraente.

Eles são usados ​​para limpar a neve.

Relacionado à saúde e também utilizado na cultura pop.

Quais são as respostas do Connections para hoje, 21 de janeiro?

Agora é hora de concluir o jogo descobrindo as respostas do NYT Connections em 21 de janeiro de 2025. As soluções ou palavras também estão organizadas em quatro grupos diferentes.

Resposta do grupo amarelo: humilhação

BARBA, RACHADURA, ESCAVAÇÃO, LUZ

Resposta do grupo verde: pequena semelhança

BONECA, FIGURA, MINIATURA, MODELO

Resposta do grupo azul: usado para limpar a neve

ARADO, SAL, AREIA, PÁ

Resposta do grupo roxo: médicos na cultura pop

NÃO, POLVO, PIMENTA, QUEM

O quebra-cabeça de hoje apresentou um interessante conjunto de pistas. O primeiro grupo parecia bastante fácil, pois envolvia adivinhar palavras relacionadas a uma rachadura ou escavação. Além disso, as palavras do grupo Verde também pareciam simples porque se referiam a coisas atraentes. O Blue Group continuou o fluxo com coisas usadas para limpar a neve. Por fim, o último grupo acabou sendo uma surpresa hoje, com pistas sobre médicos da cultura pop.

Se você gostou do quebra-cabeça de hoje, volte amanhã para um novo jogo com novas pistas e respostas.