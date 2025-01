Ajuda, dicas e sugestões de conexões para hoje, 23 de janeiro

Você está aguardando ansiosamente o Conexões do NYT pistas e respostas para 23 de janeiro de 2025? O jogo de ontem mostrou pistas relacionadas a cursos acadêmicos, resultados de escavações, trabalhos que exigiam roupas largas e como preencher os espaços em branco com a palavra “Up”. Embora os três primeiros grupos parecessem fáceis, o último exigia pequenas pistas. Então, o que há de tão interessante no quebra-cabeça de hoje?

Aqui estão as dicas e respostas para Conexões em 23 de janeiro de 2025.

Acompanhe as conexões para 23 de janeiro

Abaixo estão as sugestões necessárias para completar o NYT Connections para 22 de janeiro de 2025. Serão um total de dezesseis palavras e os jogadores deverão dividi-las em quatro grupos de acordo com seu traço comum.

Supere

Estes são usados ​​em um piquenique.

Os fãs de Indiana Jones saberão

Nomes presidenciais dos EUA com uma reviravolta

Quais são as respostas do Connections para hoje, 23 de janeiro?

O jogo chega ao fim então é hora de conferir as Respostas do NYT Connections do dia 23 de janeiro de 2025. As respostas também serão citadas nos quatro grupos divididos por cores.

Resposta do grupo amarelo: superar

MELHOR, ECLIPSE, SUPERAR, SUPERIOR

Resposta do grupo verde: acessórios para piquenique

CESTA, COBERTOR, GELADEIRA, UTENSÍLIOS

Resposta do grupo azul: Partes de uma fantasia de Indiana Jones.

BOMBER, FEDORA, CARTEIRA, CHICOTE

Resposta do grupo roxo: rimas de nomes de presidentes dos EUA

PAGÃO, MAIS INTELIGENTE, VIXEN, EXPANDIR

O jogo de hoje mostrou um conjunto emocionante de pistas e respostas. O primeiro grupo foi, como sempre, o mais fácil com palavras ligadas à superação. O segundo grupo também foi simples, pois os jogadores tiveram que descobrir quais coisas são usadas em um piquenique. O Blue Group parecia fácil, mas teria sido difícil para quem não tinha visto o filme Indiana Jones. O Purple Group foi bastante interessante porque os jogadores tinham que adivinhar os nomes dos presidentes dos EUA através de suas rimas.

Se o jogo de hoje despertar seu interesse, volte amanhã para jogar um novo jogo do Connections.