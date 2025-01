Ajuda do Wordle, dicas e sugestões para hoje, 10 de janeiro

Ele Wordle # 1301 do New York Times de hoje, 10 de janeiro de 2025, Agora isso pode ser resolvido. O jogo permite aos jogadores seis tentativas para determinar a palavra correta de cinco letras. Se adivinharem corretamente uma letra e a colocarem na sua posição dentro da letra, esta aparecerá verde. Por outro lado, se essa letra for colocada na posição errada, a cor será amarela. Por fim, a letra aparecerá em cinza se não fizer parte da palavra.

Aqui estão dicas, pistas e a resposta para o Wordle do New York Times de hoje.

Pistas do Wordle para 10 de janeiro

Faixa 1: Quantas vogais e consoantes existem na palavra?

A palavra tem uma vogal e quatro consoantes.

Faixa 2: Qual é a posição da vogal na carta?

A vogal aparece bem no meio da palavra.

Faixa 3: A palavra tem uma letra recorrente?

A palavra não tem letra recorrente.

Faixa 4: A palavra é um substantivo, verbo ou adjetivo?

A palavra é usada tanto como substantivo quanto como verbo.

Faixa 5: Fornece uma descrição vaga da palavra.

De quatro.

Faixa 6: Dê algumas palavras que rimem com a resposta de hoje.

Bola, chamada e sotaque.

Qual é a resposta do Wordle para hoje, 10 de janeiro?

A resposta para Wordle #1300 hoje, 10 de janeiro, é CRAWL.

Como verbo, rastejar significa mover-se usando as mãos e os joelhos. Alternativamente, pode significar manobrar lentamente sem usar nenhum dos membros. A palavra também pode ser usada em contextos metafóricos, denotando progressão (na vida) através da astúcia e da subserviência. Como substantivo, significa simplesmente o ato de rastejar.

A etimologia de crawl remonta ao inglês médio crawl, ao nórdico antigo krafla e ao proto-germânico *krablōną.

Como costuma acontecer com palavras com vogal, a chave para resolver o Wordle de hoje era descobrir o que é essa vogal. Depois disso, tentamos várias combinações, inclusive o sotaque, antes de descobrir a resposta correta.