Ajuda do Wordle, dicas e sugestões para hoje, 2 de janeiro

NYT Wordle #1293, hoje, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, agora pode ser resolvido. O engenheiro de software Josh Wardle inventou o jogo, que foi disponibilizado ao público em 2021. Um jogador tem seis tentativas para adivinhar corretamente uma palavra de cinco letras. Se uma letra estiver correta e colocada no lugar correto, ela aparecerá em verde. Mas se for colocada incorretamente permanecerá amarela, apesar de ser a letra correta. E se a letra estiver incorreta, aparecerá cinza.

Aqui estão dicas, pistas e a resposta para o Wordle de hoje.

Pista Wordle para 2 de janeiro

Faixa 1: Quantas vogais existem na palavra?

A palavra tem duas vogais.

Faixa 2: A palavra é um substantivo, verbo ou adjetivo?

A palavra é usada predominantemente como a forma passada de um verbo. No entanto, também pode ser usado como substantivo.

Faixa 3: A Palavra tem uma letra recorrente?

Não, a palavra não tem letra recorrente.

Faixa 4: Fornece uma descrição vaga da palavra.

Decida algo ou selecione algo.

Qual é a resposta do Wordle para hoje, 2 de janeiro?

A resposta escrita para hoje, 2 de janeiro, é EU ESCOLHO.

Escolhido é a forma passada da palavra escolher. Como mencionado acima, significa selecionar algo ou decidir sobre algo. Como substantivo, escolhido é um termo legal e significa um objeto ou item de propriedade pessoal.

A etimologia de escolher pode ser rastreada até as palavras do inglês médio escolhido e chesen, inglês antigo ċēosan, germânico proto-ocidental *keusan, proto-germânico *keusaną e proto-indo-europeu *ǵéwseti e *ǵews. Por outro lado, a versão substantiva vem do francês médio eleito e do latim causa.

A palavra de hoje foi difícil de adivinhar. Houve alguns palpites incorretos e quase ficamos sem todas as seis tentativas. Porém, ao percebermos as vogais e seu correto posicionamento e o fato da palavra não ter letra recorrente, o trocadilho se resolveu.