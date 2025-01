Ajuda do Wordle, dicas e sugestões para hoje, 3 de janeiro

PARA palavra entusiastas, o AGORA jogo de palavras para hoje, 3 de janeiroAgora isso pode ser resolvido! Josh Wardle, um engenheiro de software do País de Gales, inventou o Wordle, que ganhou enorme destaque ao longo dos anos. Um jogador tem seis tentativas para decifrar uma palavra de cinco letras. Se adivinharem a letra correta e a colocarem no lugar correto, ela aparecerá verde. No entanto, se a estimativa estiver correta, mas a posição estiver incorreta, aparecerá amarelo. A cor será cinza se a letra não fizer parte da palavra.

Aqui estão as dicas, pistas e a resposta para Wordle #1294 de 3 de janeiro de 2025.

Dicas do Wordle para 3 de janeiro

Faixa 1: Quantas vogais e consoantes existem na palavra?

A Palavra tem duas vogais e três consoantes.

Faixa 2: A palavra começa com vogal ou consoante?

A palavra começa com uma consoante.

Faixa 3: A palavra é semelhante à resposta nº 1293 do Wordle?

A resposta para Wordle #1293 é escolhida. A resposta para Wordle #1294 também tem o dígrafo ch no início.

Faixa 4: Fornece uma descrição vaga da palavra.

De pouco valor ou que custam pouco dinheiro ou são econômicos.

Qual é a resposta do Wordle para hoje, 3 de janeiro?

A resposta de Wordle à pergunta nº 1294 de hoje, 3 de janeiro de 2024, é BARATO.

A palavra pode ser usada tanto como adjetivo quanto como advérbio. Como adjetivo, a palavra pode ter vários significados intimamente associados. Por exemplo, barato pode denotar que algo é de baixa qualidade, bem como obter algo por um preço baixo. Uma pessoa frugal também pode ser considerada mesquinha. Como advérbio, é frequentemente usado em vez de barato.

A etimologia de barato remonta ao inglês médio cheep, ao inglês antigo cēap, ao germânico proto-ocidental *kaup, ao proto-germânico *kaupōną e ao latim caupō.

Na nossa primeira tentativa, conseguimos detectar corretamente a posição de uma letra. Ficou relativamente fácil quando percebemos que as vogais da palavra aparecem consecutivamente.