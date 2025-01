Ajuda do Wordle, dicas e sugestões para hoje, 6 de janeiro

AGORA Wordle #1297 para hoje, 6 de janeiro de 2025Agora está disponível para ser resolvido. Criado pelo engenheiro de software galês Josh Wardle, o jogo de palavras baseado na web oferece aos jogadores seis chances de adivinhar corretamente uma palavra de cinco letras. Se os jogadores adivinharem com precisão uma letra e seu lugar na palavra, ela aparecerá em verde. Por outro lado, se a letra estiver correta, mas sua posição não, ela estará em amarelo. E se for uma suposição errada, a cor será cinza.

Então, aqui estão as dicas, sugestões e a resposta para o Wordle 6 de janeiro.

Dicas do Wordle para 6 de janeiro

Faixa 1: Quantas vogais e consoantes a palavra tem?

A palavra tem uma vogal e quatro consoantes.

Faixa 2: Qual é a posição da vogal na palavra?

A vogal é a quarta letra da palavra.

Faixa 3: A palavra é um verbo, um substantivo ou um adjetivo?

A palavra é um substantivo.

Faixa 4: Fornece uma descrição vaga da palavra.

Um pequeno caule de planta com folhas.

Faixa 5: Forneça uma atividade associada à palavra.

Decore.

Qual é a resposta do Wordle para hoje, 6 de janeiro?

A resposta para o NYT Wordle # 1297 de hoje, 6 de janeiro de 2025, é SPRIG.

Como mencionado acima, o galho costuma ser acompanhado de guarnição em contextos culinários. Por exemplo: “O chef enfeitou a sobremesa com um raminho de hortelã”. A etimologia da palavra remonta ao inglês médio sprig e sprigge, cuja origem não pode ser rastreada mais adiante.

Alternativamente, a palavra pode vir do baixo alemão médio sprik ou spricke. As possíveis origens também incluem sprag do inglês dialetal, spræc do inglês antigo e Spricke e Sprick do baixo alemão.

A palavra de hoje foi relativamente difícil de deduzir dada a escassez de vogais que contém. Assim que descobrimos que “I” é a vogal e aparece na palavra como a quarta letra, obtivemos algumas respostas incorretas. Porém, finalmente percebemos que começa com o trígrafo “spr” e as coisas ficaram muito mais fáceis.