Ajuda do Wordle, dicas e sugestões para hoje, 8 de janeiro

palavra #1299, que aparece hoje, 8 de janeiroA edição do New York Times agora pode ser resolvida. O engenheiro de software galês Josh Wardle inventou o jogo de palavras do NYT, que dá aos jogadores seis chances de adivinhar corretamente uma palavra de cinco letras. Se um jogador adivinhar uma letra com precisão e colocá-la na posição correta, ela aparecerá em verde. Porém, se a letra correta for colocada incorretamente, a cor será amarela. E quando a letra em si estiver errada, ela ficará esmaecida. Então, aqui estão dicas, pistas e a resposta para o NYT Wordle de hoje, 8 de janeiro.

Pista Wordle para 8 de janeiro.

Faixa 1: Quantas vogais e consoantes a letra tem?

A carta tem uma vogal e quatro consoantes.

Faixa 2: Qual é a posição da vogal na palavra?

A vogal é colocada bem no meio da palavra.

Faixa 3: A palavra é um substantivo, verbo ou adjetivo?

A palavra é usada como todas as três.

Faixa 4: Fornece uma descrição vaga da palavra.

A palavra tem uma ampla gama de usos como substantivo. Muitas vezes, significa uma versão de algo que está passando por um processo de desenvolvimento ou evolução.

Qual é a resposta do Wordle para hoje, 8 de janeiro?

A resposta para o Mundo #1299 hoje, 8 de janeiro, é RASCUNHO.

Conforme mencionado acima, rascunho, como substantivo, em uma ampla gama de contextos, da pesca ao esporte, engenharia mecânica, design e literatura. Ele também tem vários usos como verbo. Por exemplo, redigir pode significar compor algo. Alternativamente, pode significar ser convocado para o serviço militar ou selecionado por uma equipe esportiva. Como adjetivo, geralmente é um termo de criação de animais.

A etimologia do rascunho remonta ao rascunho do inglês médio, ao inglês antigo *dreaht, ao germânico proto-ocidental *drahti e ao proto-germânico *drahtuz.

Para nós, a chave para encontrar a resposta ao Wordle de hoje foi descobrir a vogal correta e seu lugar. Qualquer uma das palavras que soam semelhantes, como artesanato, haste ou enxerto, teria sido um bom palpite, mas felizmente encontramos a resposta certa.