Ajuda dos fios, dicas e sugestões para hoje, 14 de janeiro

Curioso sobre o New York Times de hoje Tópicos quebra-cabeça? À medida que o desafio diário de palavras cresce em popularidade, os jogadores estão ansiosos para descobrir o tema, o spangram e as palavras ocultas. O quebra-cabeça Strands de 14 de janeiro vem com um toque invernal, com um tema apropriado para ajudá-lo a se preparar para o frio.

Vamos mergulhar nas dicas e respostas de hoje e como tudo isso se relaciona com a preparação para a temporada.

Sugestão de fios e tema para o dia 14 de janeiro.

O tema de hoje do quebra-cabeça Strands do New York Times é “Burn Up”, que imediatamente traz à mente as roupas de inverno. As sugestões fornecidas são simples: “Roupas da estação” e “Sinceramente, não precisa de duas sugestões para esta”. Isso deixa claro que o quebra-cabeça gira em torno dos equipamentos para clima frio.

As duas primeiras letras de cada palavra do quebra-cabeça de hoje incluem: MI, SC, JA, PA, GL, BE e WI. Eles oferecem um empurrãozinho útil para descobrir palavras que se encaixem no tópico. Além disso, uma dessas palavras forma o spangram, que se estende pela grade e une o tema.

Quais são as respostas de Strands para hoje, 14 de janeiro?

O spangrama de hoje é: ROUPAS DE INVERNO. Essa palavra central conecta o tema do dia e reforça o conceito de se manter aquecido nos meses mais frios.

Aqui está a lista completa de palavras para 14 de janeiro:

LUVAS DE BOXE

LENÇO

JAQUETA

ANORAQUE

LUVAS

PAC

Cada palavra se alinha perfeitamente com o tema, tornando-o um dos quebra-cabeças Strands mais simples desta semana. Desde peças de mão essenciais, como luvas e luvas, até agasalhos, como jaquetas e parkas, a lista cobre tudo o que você precisa para se manter confortável no tempo frio.

Para os fãs de Strands, o quebra-cabeça de hoje foi relativamente fácil de resolver. Palavras como MITTENS e SCARF foram rapidamente identificadas, e encontrar WINTER CLOTHES como um spangram conectou o tema perfeitamente. Se você conseguiu superar isso, não se preocupe: sempre haverá um desafio de amanhã pelo qual ansiar.