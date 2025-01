Ajuda dos fios, dicas e sugestões para hoje, 15 de janeiro

Curioso sobre ele Tópicos de 15 de janeiro quebra-cabeça O jornal New York Times? O caça-palavras de hoje leva os jogadores a uma aventura em alto mar, com um tema que gira em torno de alguns dos habitantes mais famosos do oceano. Com referências a baleias lendárias da literatura e do cinema, este quebra-cabeça oferece um ótimo momento para quem está ansioso por descobrir palavras escondidas.

Vamos mergulhar nas dicas e respostas de hoje e como tudo se relaciona com este desafio com tema marinho!

Dicas e tema de fios para 15 de janeiro

O tema Fios de hoje é Que ela explode!uma clara referência às famosas baleias e ao seu lugar na literatura e na cultura pop. Para orientar os jogadores, as sugestões fornecidas são Moby Dick e Livre Willyambas referências icônicas às baleias. Essas pistas dão o tom para uma aventura náutica por meio de uma grade repleta de palavras com temas marinhos.

As letras iniciais das palavras restringem ainda mais o foco. Os jogadores recebem estes pontos iniciais: SER, HU, bacharel em artes, Graduado em Direito, Ilha de Rodes, GRAMA, SP, QUALQUERe QU. A partir daqui, é uma viagem por cetáceos de vários tipos, tornando-o um dos quebra-cabeças mais prolixos dos últimos dias.

Quais são as respostas de Strands para hoje, 15 de janeiro?

O spangrama de hoje é BALEIASUma peça central adequada para o tema oceano.

A lista completa de palavras inclui BELUGA, CORCUNDA, BALEIA, AZUL, BOM, CINZA, ESPERMAe ORCA. Cada palavra está diretamente relacionada ao tema do dia e oferece um conjunto diversificado de espécies de baleias para descobrir.

Em termos de jogabilidade, o quebra-cabeça de hoje foi um pouco mais desafiador devido ao maior número de palavras e algumas espécies menos conhecidas, como BALEIA e BOM baleias. No entanto, detectar o spangram precocemente pode levar à descoberta de outras palavras com mais facilidade. CORCUNDA provou ser um pouco evasivo para alguns, completando um desafio divertido, mas administrável.

Quer você tenha superado isso rapidamente ou achado complicado, o quebra-cabeça Strands de hoje ofereceu uma imersão satisfatória no mundo das baleias. Feliz enigma!