Ajuda dos fios, dicas e sugestões para hoje, 16 de janeiro

Curioso sobre ele 16 de janeiro Tópicos quebra-cabeça O jornal New York Times? O desafio de hoje promete uma combinação de jogos de palavras inteligentes e uma reviravolta encantadora num tema familiar. Repleto de conexões intrigantes e um spangrama satisfatório, certamente manterá o interesse dos solucionadores.

Vamos mergulhar nas dicas, respostas e no que faz esse quebra-cabeça se destacar hoje!

Dicas e tema de fios para 16 de janeiro

O tópico do NYT Strands de hoje é “Ordem dos Advogados.” Embora isso possa inicialmente evocar conotações jurídicas, o foco está exclusivamente em coquetéis e bebidas, criando um toque encantador para solucionadores de quebra-cabeças. Sugestões para ajudar a entender o assunto incluem “Nada a ver com advogados” e “Talvez advogados no happy hour”, que conectam as duas interpretações de maneira divertida.

O desafio hoje reside em descobrir palavras associadas a cocktails populares. Como sempre, uma palavra é um “spangram”, conectando os dois lados da grade e proporcionando aos solucionadores um momento satisfatório de “aha”. Se você estiver perplexo, as duas primeiras letras de cada palavra…ZO, CO, MA, SI, ST, CO– são pistas que o ajudarão a seguir o caminho certo.

Quais são as respostas de Strands para hoje, 16 de janeiro?

O spangrama de hoje é COQUETÉISum aceno adequado ao tópico. A lista completa de respostas é a seguinte:

ZUMBI

COSMOPOLITA

MARTINI

SIDECAR

PICADA

Estas palavras representam cocktails icónicos e estão relacionadas com o tema do dia. O quebra-cabeça oferece uma mistura satisfatória de entradas simples como MARTINI e descobertas mais desafiadoras como ZOMBIE ou STINGER. O COSMOPOLITAN revelou-se particularmente difícil para alguns solucionadores, uma vez que a sua estrutura mais longa demorou a estabelecer ligação.

Strands continua a cativar com seu jogo de palavras inteligente e temas em evolução. O quebra-cabeça de hoje trouxe uma mistura de desafio e diversão, garantindo que os jogadores permanecessem interessados ​​enquanto expandiam seus conhecimentos sobre coquetéis.

O quebra-cabeça Strands de hoje oferece um desafio divertido. Fique ligado no assunto de amanhã!