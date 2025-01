Ajuda dos fios, dicas e sugestões para hoje, 2 de janeiro

lutando com NOVOS tópicos quebra-cabeças para 2 de janeiro? Não se preocupe, oferecemos dicas e soluções para tornar mais fácil resolver o enigma atual do NYT Strands. Depois de pegar o jeito, navegar na grade se torna um desafio divertido. Quer você seja um jogador experiente ou novo no jogo, Strands, disponível no site do NYT ou no aplicativo NYT Games, nunca deixa de entretê-lo.

Sem esperar, vamos dar uma olhada rápida nas sugestões, temas e respostas da edição de quinta-feira, 2 de janeiro, do Strands.

Sugestão e tópico de tópico para 2 de janeiro.

Aqui estão todos os detalhes essenciais de que você precisa para enfrentar o NYT Strands de hoje na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

O tópico do NYT Strands de hoje é “Super Bowl.”

Enquanto isso, aqui está a faixa tema: Para a alma…

O tema gira em torno dos componentes de um prato clássico e reconfortante, facilmente reconhecível pelos entusiastas da gastronomia. Identificar palavras temáticas na grade de quebra-cabeças de hoje pode ajudá-lo a completar o jogo rapidamente.

O quebra-cabeça de hoje inclui sete palavras temáticas, uma das quais é um spangram, dando aos jogadores uma oportunidade divertida de descobrir todas as respostas escondidas nas seções superiores do tabuleiro.

Quais são as respostas de Strands para hoje, 2 de janeiro?

Se você estava ansioso para verificar suas respostas ou descobrir aquelas que perdeu, aqui está um resumo das soluções da Strands de 2 de janeiro:

ESTOQUE – O ‘S’ é colocado na terceira coluna. A palavra termina na mesma linha.

– O ‘S’ é colocado na terceira coluna. A palavra termina na mesma linha. SOPA DE FRANGO – Isso pode ser encontrado no canto superior direito. A palavra é arrastada para a última linha.

– Isso pode ser encontrado no canto superior direito. A palavra é arrastada para a última linha. PIMENTA – ‘P’ é o último alfabeto da segunda linha.

– ‘P’ é o último alfabeto da segunda linha. SALSÃO – Isso pode ser encontrado à esquerda do spangram.

– Isso pode ser encontrado à esquerda do spangram. CEBOLAS – Você pode encontrar o ‘O’ na sexta linha.

– Você pode encontrar o ‘O’ na sexta linha. MACARRÃO – ‘N’ pode ser encontrado na penúltima linha da terceira coluna. Forma um padrão único em zigue-zague.

– ‘N’ pode ser encontrado na penúltima linha da terceira coluna. Forma um padrão único em zigue-zague. CENOURAS – Isso pode ser encontrado no canto inferior direito.

Para o jogo Strands, o spangram é “canja de galinha”. É principalmente vertical (de cima para baixo). Ao contrário dos quebra-cabeças com pistas enigmáticas, o NYT Strands de hoje se concentra em um tema reconfortante ligado à comida e ao jantar, tornando-o um desafio divertido, mas fácil para os jogadores.