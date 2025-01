Ajuda dos fios, dicas e sugestões para hoje, 20 de janeiro

Curioso sobre ele 20 de janeiro Tópicos quebra-cabeça O jornal New York Times? O desafio de hoje convida você a uma viagem fantástica através de “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, combinando jogos de palavras inteligentes com um toque de nostalgia literária. Com um spangrama cativante no centro, este quebra-cabeça oferece uma deliciosa combinação de desafio e charme.

Vamos mergulhar nas dicas e respostas de hoje e descobrir o que torna este quebra-cabeça Strands uma fuga mágica para o País das Maravilhas.

Dicas e tema de fios para 20 de janeiro

O tópico do quebra-cabeça Strands do New York Times de hoje se concentra em “Alice no País das Maravilhas”. A pista oficial para o quebra-cabeça de hoje é “Cada vez mais curioso!”uma referência à obra icônica de Lewis Carroll. A faixa secundária “Descemos pela toca do coelho” confirma a ligação do tema com o mundo fantástico do País das Maravilhas.

Os jogadores devem encontrar seis palavras temáticas, incluindo spangram, que unem o quebra-cabeça. O spangram para 20 de janeiro é “MUNDO MARAVILHOSO.”

Quais são as respostas de Strands para hoje, 20 de janeiro?

Se você está pronto para spoilers, aqui está o tópico de hoje:

CHAPELEIRO

COELHO

MUNDO MARAVILHOSO

CROQUETE

LAGARTA

DORMIGO

Cada palavra representa um personagem ou elemento de “Alice no País das Maravilhas” e estão interligadas na grade do quebra-cabeça. o spangrama MUNDO MARAVILHOSO Liga vários lados da rede e a sua descoberta é fundamental para completar o desafio atual.

O quebra-cabeça incentiva o pensamento criativo, à medida que os jogadores navegam por combinações de letras diagonais, verticais e horizontais. Usar o recurso Dica, que é desbloqueado após encontrar três palavras não relacionadas, pode ajudar a identificar palavras de tópicos mais complicados.

A inclusão de “CROQUET”, em referência ao incomum jogo Queen of Hearts, e “CATERPILLAR”, uma homenagem ao personagem enigmático que fuma um narguilé, acrescenta profundidade ao tema. Até mesmo o esquivo “LEÃO”, conhecido por sua natureza sonolenta, desempenha seu papel na busca imaginativa de palavras de hoje.

Strands, do New York Times, continua a cativar com seus quebra-cabeças temáticos, oferecendo um desafio e uma viagem ao passado. Se você é um entusiasta de palavras ou apenas curioso sobre o País das Maravilhas, o quebra-cabeça de hoje certamente irá encantá-lo.