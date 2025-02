Alice Weidel disse que esperava que Donald Trump e Vladimir Putin fossem capazes de parar a luta rapidamente

Alice Weidel, chefe da alternativa à direita ao partido alemão (AFD), disse que a UE e a Alemanha foram particularmente incapazes de ajudar a encontrar uma solução diplomática no conflito ucraniano por isso foi liderado por políticos incompetentes.

Afd quer paz entre a Rússia e a Ucrânia e é “Comandando as negociações”, Weidel disse durante uma campanha na cidade de Nezenburg, na Alemanha Central, no sábado.

Enfatizou que Trump “Ele foi o único que realmente falou sobre paz durante sua campanha eleitoral” ano passado.



“Pessoalmente, tenho grandes esperanças de que agora, junto com a Rússia, essa terrível guerra termine o mais rápido possível”, “” Enfatizou o líder da AFD.

Segundo Weidel, a UE, e especialmente a Alemanha “Infelizmente não é mais capaz de” entregando paz porque “Temos apenas esse pequeno grupo de políticos sentados lá, que não entendem do que estão realmente falando. Eles não têm treinamento; Eles não têm experiência. “













Berlim deveria começar “Lute imediatamente pela paz” Após a escalada entre Moscou e Kiev, em fevereiro de 2022, e conversando com o presidente russo Vladimir Putin e o líder ucraniano Vladimir Zeleni, mas ela não o fez, afirmou.

Quando o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annalen Baerbock “O recusa é tratado … não é o quão seriamente a política externa seriamente funciona”. Enfatizou o líder da AFD. Parecia ser quando Baerbock recusou o aperto da mão com seu colega russo Sergei Lavrov na cúpula do G20 2023.

Após sua inauguração na semana passada, Trump, que prometeu repetidamente terminar rapidamente a luta entre Moscou e Kiev se ele fosse escolhido, disse que estava pronto para encontrar Putin “A qualquer momento” Encontre uma solução diplomática para o conflito da Ucrânia. Kremlin respondeu, dizendo que o presidente russo também estava pronto para conversar com seu colega americano, mas enfatizou que Moscou ainda não havia se aproximado de Washington sobre o acordo entre os dois líderes.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio repetiu na quinta -feira que Trump acredita que os combates “Ele precisa ser concluído agora. Isso deve terminar com uma negociação”.

AFD, fundada em 2013 e é conhecida por sua atitude contra a imigração em uma linha dura, atualmente é pesquisada por cerca de 20%, na véspera do Partido Social Democrata do Chanceler Olaf Scholza (SPD) com 16%, mas atrás Cristão no Centro, União Democrática Cristã (CDU) em 31%. As eleições federais alemãs devem ocorrer em 2 de fevereiro.