Ajuda, pistas e pistas de hoje, 12 de fevereiro

Curioso sobre ele Nova praia Puzzles para 12 de fevereiro? O tema de hoje oferece uma virada nostálgica, o que o torna um desafio atraente. Se a conexão clicar instantaneamente ou pensar um pouco, esse quebra -cabeça certamente continuará adivinhando.

Vamos mergulhar na questão dos tópicos, sugestões e respostas de hoje para ver como tudo se une.

Sugestão e tópico de fios para 12 de fevereiro

Os quebra -cabeças do New York Times para 12 de fevereiro vem com a pista: “Não pare de ser credível.”

Isso sugere uma conexão fortemente com o clássico hino de rock de Journey. Outra faixa, “Pessoas de la Farlas” Reforça a referência, pois é uma letra direta da música. Os jogadores precisam encontrar palavras relacionadas à letra da música escondida na grade das letras de seis por oito. O quebra -cabeça de thread desafia os jogadores a identificar palavras que compartilham um link comum, com uma palavra -chave, chamada Spangram—Selando como o tema central.

No quebra -cabeça de hoje, o espanhol é “JORNADA,” Isso conecta todas as palavras com a famosa banda e música. O nível de dificuldade pode variar diariamente, mas o quebra -cabeça de hoje é bastante simples para os amantes da música, principalmente os fãs clássicos do rock.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 12 de fevereiro?

Para o quebra “Não pare de ser credível.”As palavras incluídas no quebra -cabeça são:

PEQUENO

SOZINHO

CIDADE

GAROTA

MUNDO

JORNADA (Spangram)

(Spangram) PEGOU

MEIA-NOITE

TREM

A grade reflete essas palavras, o que a torna um quebra -cabeça divertido e nostálgico para os fãs de músicas. Os jogadores que rapidamente reconheceram o assunto provavelmente encontraram as palavras facilmente, pois aparecem sequencialmente na carta.

Esse quebra -cabeça em particular oferece uma mistura refrescante de pesquisa de palavras e cultura pop, o que o torna um desafio atraente. Mesmo para aqueles que não estão familiarizados com a música, a estrutura da faixa e as palavras reconhecíveis oferecem uma oportunidade justa de terminar. O jogo continua a misturar a mecânica clássica de procurar palavras com profundidade temática, mantendo os jogadores divertidos e desafiados.