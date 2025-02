Ajuda, pistas e pistas de hoje, 13 de fevereiro

The New York Times TópicosEdição para 13 de fevereiro Agora ele está fora. Este jogo não convencional fornece uma grade de seis por oito para localizar palavras com base no tema central. A busca por palavras pode ser feita em qualquer direção. No entanto, primeiro, os jogadores devem decifrar a questão do quebra -cabeça, seguidos por um spangram.

Para não versados, Spangram é uma descrição exata do tema, cujas letras cobrem dois lados opostos das grades. Depois de resolver isso, mova -se para encontrar palavras associadas ao assunto.

Então, aqui há pistas, pistas e respostas para os threads do NYT de hoje.

Sugestão e tópico de fios para 13 de fevereiro

O tema de hoje é Está nas cartas.

Sugestão do assunto: o termo refere -se a uma palavra que os humanos costumam usar para receber alguém ou enviar bons desejos em uma ocasião de celebração.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 13 de fevereiro?

Aqui está a questão do Spangram e uma lista de palavras para verificar as respostas.

O tema de Spangram é SAUDAÇÕES.

O “G” está na quarta coluna, que se estende à última linha, onde está “S”.

O termo “saudações” é frequentemente a primeira palavra que eles usam enquanto conhecem alguém ou enviam bons desejos no cartão.

A lista de palavras é a seguinte: