Ajuda, pistas e pistas de hoje, 17 de fevereiro

Curioso sobre ele Nova praia quebra -cabeças para 17 de fevereiro? O tema de hoje brilha com uma abordagem para tons quentes e dourados, o que é um desafio colorido e vibrante. Se ele é um entusiasta de cores ou simplesmente adora um bom quebra -cabeça de palavras, os tópicos de hoje testarão seu conhecimento dos tons que irradiam luz e calor.

Vamos mergulhar na questão dos tópicos, sugestões e respostas de hoje para ver como esses tons ensolarados se conectam dentro da rede.

Sugestão e tópico de fios para 17 de fevereiro

Para o quebra -cabeça de hoje, o NYT fornece a faixa oficial: Sun Shade.

Essa faixa sugere algo relacionado às cores, particularmente aquelas associadas à luz solar ou tons quentes. Dados os quebra -cabeças anteriores com temas semelhantes, os jogadores podem antecipar um conjunto de palavras conectadas por uma família específica.

Para oferecer uma perspectiva adicional, outra faixa possível pode ser “RGB Plus”? Isso sugere uma abordagem para um espectro de cores ou variações dentro dele. O quebra -cabeça pode envolver tons que se estendem além das cores primárias básicas, o que leva os jogadores a uma cor mais ampla com base na cor.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 17 de fevereiro?

O spangram de hoje é “amarelo”. Esta palavra serve como o principal fator unificador para palavras temáticas, indicando que todas as palavras relacionadas são tons e variações amarelas. A colocação dessa palavra na placa conecta lados opostos, formando a âncora central para resolver o quebra -cabeça.

A lista completa de respostas inclui:

AÇAFRÃO

MOSTARDA

Mancha de ouro

CANÁRIO

LIMÃO

Daffodil

Cada uma dessas palavras representa um tom amarelo, confirmando a questão do quebra -cabeça. O desafio desse quebra -cabeça de arame está em reconhecer cores além do básico, uma vez que muitos desses tons são frequentemente associados a contextos específicos, como a natureza (narcísio, canário) ou comida (açafrão, mostarda).

Esse quebra -cabeça em particular pode ser mais complicado para aqueles que não pensam naturalmente em termos de cores ou tons. No entanto, uma vez que identifica o spangram curto e claro, a detecção de palavras relacionadas se torna mais fácil. Se você foi pego, o uso do sistema de trilhas no jogo poderia ter sido um empurrão útil na direção certa.