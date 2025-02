Ajuda, pistas e pistas de tópicos para hoje, 10 de fevereiro

Brigando com ele 10 de fevereiro fios NYT quebra-cabeça? Temos todas as sugestões e respostas necessárias para abordar a rede de palavras atuais. Se você está preso no assunto ou tem problemas para identificar o espanhol, estamos aqui para guiá -lo.

Vamos mergulhar e descobrir o assunto, as sugestões e as respostas hoje para segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Das pistas úteis à solução completa, tudo o que você precisa para resolver o quebra -cabeça de hoje está aqui!

Sugestão e tópico de fios para 10 de fevereiro

O quebra -cabeça de hoje NYT Strands apresenta os jogadores da faixa: “The Munchies”.

Essa faixa sugere que as respostas estão relacionadas a lanches e lanches rápidos, incluindo opções doces e salgadas. Para um empurrão adicional na direção certa, outra faixa fornecida é “manter a fome à distância”, o que reforça a idéia de alimentos comumente consumidos entre as refeições ou como refrigerantes leves.

Os jogadores têm a tarefa de identificar oito palavras temáticas na grade de cartas de seis por oito que se encaixam nesse conceito. Entre eles, uma palavra se destaca como espanhola, um termo especial que vincula todas as palavras temáticas e se estende por pelo menos dois lados do quadro. Spangram para o jogo de hoje é “Time Snack Time”.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 10 de fevereiro?

Se você está procurando o conjunto completo de respostas para os quebra -cabeças do NYT fios de hoje, aqui estão:

Granola Bolas PIPOCA DOCE QUEIJO FRUTA Batatas fritas Tempo de lanche (Spangram)

Essas palavras reforçam coletivamente a questão dos lanches, cobrindo opções doces e salgadas. De opções saudáveis, como granola, nozes e frutas a favoritos indulgentes, como doces, pops de milho e batatas fritas, o quebra -cabeça de hoje cobre uma grande variedade de doces.

Esse desafio do tópico era relativamente simples, com o “lanche” como um spangram óbvio para descobrir desde o início. Embora alguns jogadores possam ter lutado com certas palavras, o tópico claro tornou mais fácil identificar elementos das refrigerações familiares. Sem palavras sombrias ou frases difíceis, esse quebra -cabeça foi agradável e satisfatório para os entusiastas do jogo de palavras.