Ajuda, pistas e pistas de tópicos para hoje, 30 de janeiro

Ansioso para resolver AGORA Tópicos’30 de janeiro da edição? Este artigo fornecerá assistência e sugestões, essenciais para decifrar o assunto e encontrar palavras. Criado pelo The New York Times, este jogo não convencional permite que os jogadores procurem palavras em qualquer direção. Cada grade apresenta um tema central, que deve ser rachado primeiro, seguido por um spangram. O conceito de spangram refere -se à descrição do sujeito, uma palavra que toca dois lados opostos da grade. Depois de identificar o assunto, comece a encontrar palavras associadas a ele. Aqui está a ajuda dos fios do NYT para hoje.

Sugestão e tópico de fios para 30 de janeiro

O tema de hoje é Floresta em uma noite de neve.

Sugestão do assunto: A questão refere -se a um poeta reconhecido, amplamente conhecido pelas representações genuínas de sua vida rural e seu uso do discurso coloquial dos EUA. O tema combina o sobrenome do poeta e sua arte. Além disso, as palavras associadas ao tema derivam de um de seus poemas, parando em florestas em uma noite de neve.

Quais são as respostas dos tópicos para hoje, 30 de janeiro?

O tema de Spangram é Fraestpoem.

O ‘F’ está na primeira coluna e a palavra termina na quarta coluna, onde ‘M’ está localizado.

O tema refere -se aos poemas amplamente conhecidos de Robert Frost. As palavras encontradas na grade são retiradas dos versos de seu poema publicados em 1923, passando por Woods em uma noite nevada.

A lista de palavras é a seguinte: