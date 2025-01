Ajude o TNI e o KKP a desmantelar a cerca marítima em Tangerang, Pescadores: Destruam-na!

Tangerang, AO VIVO – Vários pescadores aplaudiram alegremente durante o processo de remoção da cerca de bambu no Mar de Tangerang, precisamente na área de Tanjung Pasir, distrito de Teluk Naga, Regência de Tangerang, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Um dos pescadores, Uri, estava mesmo disposto a ficar longe do mar para ajudar o pessoal da TNI AL e do KKP a desmantelar a cerca marítima que rodeava e cercava a área do Mar de Tangerang.

“Estou disposto a não ir para o mar, ok, para nivelar a cerca marítima”, disse ele.

O desmantelamento, disse, envolverá centenas de pescadores, que depois ajudarão a desmontar manualmente a cerca de bambu que foi pregada no mar a uma profundidade de 1 a 1,5 metros.

 Preparativos para o desmantelamento da cerca de bambu no Mar de Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

“Além do barco, também estamos preparando cordas para depois retirar a cerca. Faremos isso manualmente”, disse.

No entanto, ele espera que a Marinha Indonésia e o KKP possam mobilizar equipas para remover rapidamente a cerca de bambu, para que os pescadores possam ir para o mar como antes, sem obstáculos de bambu.

 O processo de remoção de cercas de bambu no Mar de Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

“Esperemos que também desça equipamento pesado para acelerar a remoção desta cerca, para que possamos sair para o mar sem mais obstáculos da cerca”, disse.

De acordo com os dados recebidos, o processo de desmontagem envolveu a utilização de andaimes para retirada do bambu que estava instalado há muito tempo. Os Ranpur implantados são do tipo LVTP 7 e KAPA. O processo de revogação começará às 11h15 WIB.