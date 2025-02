Ajuste do limite salarial do KPJ 2025, trabalhadores com salários abaixo de Rp6,2 milhões ainda podem obter assistência!

Yakarta, vivo – O governo provincial de DKI Yakarta tem vários programas para ajudar os trabalhadores, um dos quais é o cartão de trabalhadores de Yakarta (KPJ). Este programa está em execução desde 2018 e oferece uma série de benefícios para os trabalhadores com certos salários. Em 2025, o limite máximo dos salários dos receptores KPJ experimentou ajustes, por isso era importante para os trabalhadores incluirem as últimas disposições relacionadas a este programa.

Qual é o cartão dos trabalhadores de Yakarta (KPJ)?

 Programa de Cartas de Trabalhadores emitido pelo Governo Provincial de DKI Yakarta.

O cartão dos trabalhadores de Yakarta (KPJ) é um programa de assistência fornecido pelo governo provincial de DKI Yakarta para trabalhadores com alguma renda. Este programa tem como objetivo melhorar o poço dos trabalhadores, fornecendo benefícios na forma de:

Assistência alimentar subsidiada

Assistência de transporte

Assistência educacional

Com o KPJ, os trabalhadores que atendem aos requisitos podem obter preços mais baratos de alimentos, acesso mais acessível ao transporte e apoio educacional que facilita o ônus dos custos da vida em Yakarta.

Base legal para implementar o KPJ

O programa KPJ possui uma base legal sólida, com base em vários regulamentos de governadores, que incluem:

O número pobutivo 122 ano de 2018 sobre o terceiro altera um número de 160 anos de 2016 sobre serviços transjakarta gratuitos e o ônibus gratuito para a comunidade. Número permanente 90 Ano 2020 na Terceira Emenda ao Pedido número 4 de 2018 no cartão Yakarta Smart Plus. Número permanente 28 de 2022 na provisão e distribuição de alimentos a preços baixos para determinadas comunidades. Decreto do governador número 829 de 2024 sobre o salário provincial mínimo (UMP) de 2025.

Limite salarial do destinatário KPJ em 2025

O lançamento do Instagram oficial @info.kpj, em 2025, foi determinado o limite máximo de salário para os destinatários do KPJ, que é RP6.206.275, ou UMP + 15%, foi determinado. Ou seja, trabalhadores com uma renda não mais que esse valor ainda possa se registrar e receber os benefícios deste programa.

Requisitos de registro de KPJ

Para os trabalhadores que desejam se registrar como destinatário do KPJ, os seguintes são documentos que devem ser preparados:

Fotocópia ou varredura de KTP, KK e NPWP Certificado de trabalho ativo Último salto salário Excel Archive de acordo com o formato que pode ser baixado em bit.ly/Formatkpj Carta de declaração de acordo com o formato que pode ser acessado através de bit.ly/penieskpj

O cartão dos trabalhadores da Yakarta é um programa muito útil para trabalhadores com certa renda na capital. Com a existência de subsídios alimentares, transporte e educação, o KPJ ajuda a aliviar o ônus econômico dos trabalhadores. Se você atender aos requisitos, prepare imediatamente os documentos necessários para aproveitar os benefícios deste programa.