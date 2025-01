Akali Dal alega registro eleitoral falso para eleições do SGPC

Na quinta-feira (23 de janeiro de 2025), o Shiromani Akali Dal (SAD) alegou que “eleitores falsos” foram registrados para as eleições do Comitê Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC), já que vários não-sikhs receberam direito de voto.

Exigindo a prorrogação do processo de recenseamento eleitoral para as eleições até 31 de março, além da remoção de todos os eleitores falsos, uma delegação do SAD encontrou-se aqui com o Comissário Chefe Eleitoral de Gurdwara, Justiça (retd) SS Saron.

O SGPC é um órgão estatutário estabelecido pela Lei Sikh Gurdwara de 1925, que controla e administra gurdwaras Sikh em Punjab, Himachal Pradesh e Chandigarh. O SGPC, também conhecido como “mini parlamento dos Sikhs”, é eleito diretamente pelos Sikhs que estão registados como eleitores ao abrigo das disposições da Lei Sikh Gurdwaras. A Comissão Eleitoral de Gurdwara deverá realizar as eleições do SGPC a cada cinco anos, e espera-se que a sua data seja declarada assim que o processo eleitoral terminar. As últimas eleições do SGPC foram realizadas em 2011.

O presidente em exercício do SAD, Balwinder Singh Bhundar, o ex-presidente Sukhbir Singh Badal e o presidente do SGPC, Harjinder Singh Dhami, disseram que apresentaram um memorando ao comissário-chefe sobre suas demandas. “Informamos o juiz (retd) Saron que o governo estadual instruiu os funcionários a registrar votos em massa nas listas de eleitores, devido ao qual milhares de não-sikhs receberam o direito de votar nas eleições do SGPC. Votos genuínos estavam sendo removidos mesmo quando eleitores falsos foram adicionados como parte da conspiração para assumir o controle do SGPC por bem ou por mal”, disse Badal.

“Instámos o comissário-chefe a emitir instruções para a revisão de todas as listas de eleitores, para que os eleitores falsos pudessem ser eliminados. “Além disso, pedimos a prorrogação do prazo para a realização de novas votações, alegando que um grande número de eleitores ainda estava excluído do processo eleitoral”, acrescentou.

Bhundar disse que a delegação também solicitou à Comissão Eleitoral de Gurdwara que instruísse o governo estadual a garantir que as regras que regem o recenseamento eleitoral fossem rigorosamente seguidas.