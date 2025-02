Akbp Bintoro passará pela sessão ética na próxima semana sobre a suposta extorsão aos filhos de Bos Prodia

Yakarta, vivo – Chefe da Divisão de Segurança e Profissional da Polícia do Metro Jaya, o comissário de polícia Radjo Alriadi Harahap disse que o AKBP Bintoro seria submetido à sessão de ética da polícia nacional na próxima semana.

A sessão de ética será realizada pelo AKBP Bintoro depois de supostamente extorquir os suspeitos pelo assassinato de mulheres no Kebayoran Baru Hotel, South Yakarta.

“Planejamos na próxima semana”, disse Kombes Pol Radages a repórteres no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

Radjo não descartou em que data um julgamento ético será enviado ao Bintoro. Ele só pediu para receber mais desenvolvimentos do chefe do Comissário de Relações Públicas do Metro Jaya, Ay Ary Syam Indradi.

 Unidade de Investigação Criminal da Polícia do Sul de Yakarta, Akbp Bintoro

“Vamos coordenar com as relações públicas”, disse Radjo.

Anteriormente, havia um total de quatro policiais ou locais especiais relacionados à administração dos casos que arrastaram os filhos do chefe de Prodia, a saber, Arif Nugroho (An) também conhecido como Bastian e Muhammad Bayu cansados ​​que estavam enredados em casos de assassinato.

Dois deles são o ex -chefe da unidade de investigação criminal da Polícia do Metro do Sul. Os quatro membros de Bhayangkara foram emparelhados relacionados ao suposto abuso de autoridade.

“O que era o tensionamento incluía B (ex -chefe da unidade de investigação criminal do metrô do sul de Yakarta), G (ex -Kasat Reskrim Metro Metro South Yakarta Police), Z (Chefe do Resmob Satreskrim do Metro Yakarta), ND (Chefe de Resmob Satreskrimim Metro Yakarta), disse o chefe de relações da polícia regional do metrô de Jaya, o comissário de polícia Ay Ary Syam Indradi, terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

O AKBP Bintoro negou ter extorquido RP 20 bilhões com detalhes de RP 5 bilhões em dinheiro e RP 1,6 bilhão em transferência três vezes.

Supostamente, a extorsão foi realizada ao suspeito no caso de assassinato que também era filho do chefe da Rede Clínica do Laboratório de Prodia, Arif Nugroho (An) também conhecido como Bastian e Muhammad Bayu cansados.

“O suspeito em nome de A não aceitou e variou notícias falsas sobre mim para extorquir a pessoa em questão. De fato, tudo isso é calúnia”, disse Bintoro a jornalistas em Yakarta, domingo, 26 de janeiro de 2025.

O relato de caso foi registrado com o número LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Southarta Metro Police e LP/B/1179/IV/2024/SPKT/JAKARTA METRO POLICE (PN) South Jakarta.