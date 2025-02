Alabama Barker atinge as alegações de Bhad Bhabie sobre Tyga e Soulja Boy

Uma nova disputa está se formando no mundo do hip-hop entre a filha de Travis Barker, Alabama Barker, e rapper Bhad Bhabie. Em um disco lançado recentemente que aparece nas manchetes desta semana, Bhad Bhabie fez acusações escandalosas contra Barker e Tyga. Barker abordou as declarações, deixando claro seus pensamentos sobre o ataque libertado contra ela.

Sem mais delongas, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a resposta de Alabama Barker às declarações de Bhad Bhabie.

Alabama Barker nega as alegações de Bhad Bhabie sobre ela

Alabama Barker abordou as acusações de Bhad Bhabie sobre suas supostas relações com Tyga e Soulja Boy.

Em sua música Diss “Over Cooked”, Bhabie disse que Barker ficou viciado em Soulja Boy e estava grávida do filho de Tyga. No entanto, Barker rapidamente negou as alegações de Tiktok, respondendo ao comentário de um fã com uma empresa “absolutamente não”.

De acordo com O Daily MailBarker esclareceu ainda mais: “Vamos esclarecer isso. Eu nunca estive remotamente na minha vida perto de Tyga. Também não estive grávida, nem conheço Soulja Boy. O fim. “

Tyga também descartou as declarações, chamando -as de “o mais bobo que ouvi” em X e acrescentou: “Nunca tive nenhum relacionamento físico com o Alabama”. Corra em 27 de janeiro de 2025, “Over Cooked” também acusou Barker de tentar roubar o namorado de Bhabie, Le Vaughn. A carta ataca diretamente Barker:

“Hatin ‘-ASs Hoe tentou roubar meu pai bebê (pai bebê) / f -kin’ em Soulja (garoto) e Tyga o colocaram grávida (UH).”

Após a reação, Bhabie censurou os nomes de Soulja Boy e Tyga da pista. Ele também tirou fotos na demonstração financeira de Barker, referindo -se a seu pai, Travis Barker e a madrasta, Kourtney Kardashian:

“Você precisa do dinheiro do pai para F – K comigo / mais como o dinheiro da madrasta”.

Desde então, Barker sugeriu uma música de resposta, “Cry Bhabie”.

A disputa começou em dezembro de 2024, quando Bhabie acusou Barker de roubar Le Vaughn. Barker disse que Vaughn entra em contato há mais de um ano. Apesar das acusações, Bhabie e Vaughn se reconciliaram.

Enquanto isso, Barker continua sua carreira musical, lançando recentemente seu single de estréia, “Vogue”.