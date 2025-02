Alabama executará o homem com gás nitrogênio pelo assassinato de 1991, violação

Um homem condenado por matar uma mulher depois de invadir seu apartamento será executado na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) no Alabama, no que seria a quarta execução do país com gás nitrogênio.

Demetrius Terrence Frazier, 52, foi condenado pelo assassinato de Pauline Brown de 1991, 41. Os promotores disseram que Frazier estuprou e atirou nele depois de invadir seu departamento de Birmingham.

Se realizada, a execução de Frazier será a terceira nos Estados Unidos em 2025 e a primeira no Alabama este ano.

Leia também | Biden faz prisão perpétua 37 de 40 presos federais de morte mortal antes que Trump possa retomar as execuções

O Alabama se tornou o primeiro estado a realizar execuções de gás nitrogênio quando três presos foram executados usando o método no ano passado. O método envolve a colocação de uma máscara de gás respirador no rosto da pessoa para substituir o ar respirável por gás nitrogênio puro, causando a morte devido à falta de oxigênio.

Frazier não tinha apelações judiciais pendentes nas horas anteriores à sua execução. Em vez disso, seus defensores fizeram uma súplica do governador em outro estado para interceder. Os oponentes da mãe e a morte do Pena de Morte de Frazier no Alabama. Michigan não tem pena de morte.

“Eu sei que meu filho mudou. Demetrius lamentou ”, escreveu sua mãe, Carol Frazier, em uma carta. “Por favor, não deixe o Alabama companheiro meu filho”, acrescentou.

Whitmer não comentou o aplicativo. No entanto, o escritório do procurador -geral de Michigan escreveu em uma apresentação de um tribunal de janeiro que o estado não queria que Frazier retornasse.

“Embora Michigan não se posiciona sobre a imposição da pena de morte neste caso, Michigan não procura devolver Frazier a um centro correcional em Michigan”, escreveu os promotores estaduais.

Frazier foi condenado por assassinatos separados em 1991 no Alabama e em 1992 em Michigan, mas foi condenado no caso de Michigan primeiro.

Os promotores disseram em 27 de novembro de 1991 que Frazier, então, 19 anos, invadiu o departamento de Brown por uma janela enquanto ele dormia. Os promotores disseram que ele exigiu dinheiro e estuprou Brown na ponta da arma depois que ela lhe deu 80 de sua bolsa. Então ele atirou na cabeça dele. Mais tarde, ele voltou ao apartamento para pegar um lanche e procurar dinheiro, disseram os promotores.

Frazier confessou o assassinato de Brown em 1992, enquanto estava sob custódia em Michigan, disse a polícia.

Ele foi condenado à prisão perpétua em Michigan pelo assassinato em 1992 de Crystal Kendrick, 14. Então, em 1996, um júri do Alabama o condenou por matar Brown e recomendado por uma votação de 10-2 que recebeu uma sentença de morte. Todos os estados, mas dois, Alabama e Flórida, agora exigem um acordo unânime para uma sentença de morte.

Frazier permaneceu sob custódia de Michigan até 2011, quando os então governadores dos dois estados concordaram em transferi -lo para o corredor da morte do Alabama.

Na semana passada, um juiz federal rejeitou um pedido para bloquear a execução de Frazier. Seus advogados argumentaram que o novo método de execução não funciona tão rápido quanto o estado prometeu. As testemunhas da mídia, incluindo a Associated Press, descreveram como as mataram até a morte com o método abalou a maca no início de suas execuções.

O juiz decidiu que as descrições das três execuções anteriores não apóiam uma constatação de que nenhum dos homens “experimentou dor psicológica grave ou angústia acima do que é inerente a qualquer execução”.