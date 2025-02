Aldea Assistente em Tiruvannamalai, mantida por suborno para obter alívio sob o esquema de segurança dos agricultores da CM

Um assistente de 48 anos da vila na cidade de Kozhavoor, perto da cidade de Polur, em Tiruvannamalai, foi preso na terça -feira por detetives de vigilância e anti -corrupção (DVAC) por exigir e receber um suborno de Rs 1.500 de um agricultor a emitido não -objeção. Certificado (NOC) para se registrar no esquema de segurança dos agricultores do Ministro Principal para a tarefa mensal.

Fontes de DVAC disseram que o autor V. Narayanaswamy (63), um fazendeiro na vila de Kozhavoor que está sob Chetpet Taluk, morava com sua família na cidade. Também faz da agricultura em 1,5 acres de terras ancestrais na mesma cidade. Dois anos atrás, em julho de 2023, sua esposa, N. Rani, morreu devido a uma doença. Posteriormente, o fazendeiro Narayanaswamy decidiu se registrar sob o esquema para aproveitar a atribuição mensal de Rs 1.000 em critérios de morte natural para os agricultores.

Consequentemente, Murugan solicitou no esquema especial do campo de Mudhalvar em Makkaludan, organizado pelo Escritório de Desenvolvimento de Block em outubro de 2023, para se registrar sob o esquema. Como não houve resposta ao seu pedido, Narayanaswamy visitou o escritório de Chetpet Taluk regularmente. Alguns dias atrás, o réu K. Rajendran, assistente da vila, conversou com o agricultor por telefone e exigiu que Rs 1.500 fizessem seu pedido elegível sob a lista de antiguidade para se registrar nos termos do esquema. O assistente da vila exigiu todo o dinheiro como pagamento para fazer seu trabalho.

Não disposto a pagar o suborno, Narayanaswamy apresentou uma queixa no DVAC. Uma equipe de sete membros liderados por S. Velmurugan, deputado SP, DVAC (Tiruvannamalai), armadilha e pegou Rajendan com as mãos na massa. Um caso foi registrado contra ele. Mais tarde, ele foi alojado em Sub-Jail na cidade de Chengam. Uma sonda está em andamento.